Argentina: “cuadernos de las coimas” ahora implican a empresarios extranjeros

Actualidad internacional

La investigación sobre los cuadernos que dan cuenta de pago de coimas y financiamiento ilegal de campañas bajo los gobiernos kirchneristas en Argentina ahora implica a empresarios extranjeros, según documentos que reveló ayer el diario local El Cronista. Según ese medio, el abogado Juan Carlos de Goycoechea, extitular del grupo Isolux Corsan en Argentina, señaló al menos a seis directivos de la multinacional de capitales españoles como responsables de presuntos pagos. La empresa quebró en julio de 2017.

De Goycoechea, uno de los primeros implicados en colaborar con la justicia, contó detalles de los pagos maniobrados por el exsecretario de Coordinación del extinto Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, a unas seis figuras de la compañía.

En tanto, el gobierno sigue generando dudas para asegurar su financiamiento para el próximo año. Mientras el Ministerio de Hacienda dice que requiere US$ 7.500 millones adicionales (que podría pedir al Tesoro de Estados Unidos), JP Morgan calcula que la cifra es de entre US$ 15 mil millones y US$ 20 mil millones, aún contando los US$ 11.700 millones que aportará el Fondo Monetario Internacional en 2019.