Arranca privatización en Brasil con ganancia esperada de 890%

Actualidad internacional

La administración de Jair Bolsonaro se prepara para obtener un gran rendimiento de su primera venta de activos.

Un fondo del gobierno administrado por el banco estatal Caixa Economica Federal venderá su participación en IRB Brasil Resseguros SA, la mayor reaseguradora de Latinoamérica, con una ganancia de alrededor de 890% respecto a cuando compró las acciones, según una persona familiarizada con la transacción.

El fondo, que respalda los préstamos estudiantiles con altas tasas de morosidad, compró su participación en IRB en agosto de 2015 a 9,44 reales (US$2,51) por acción antes de que la empresa cotizara en bolsa, asegura esta persona, quien pidió no ser nombrada porque la información no es pública. Ahora que las acciones de IRB valen 93,50 reales cada una según el precio de cierre del lunes, el fondo finalmente está listo para vender, en una transacción programada para el martes. La ganancia calculada no incluye los dividendos pagados en todo ese tiempo.

En el mismo período, el índice de acciones de referencia de Brasil, el Ibovespa, subió 109%. Las acciones de IRB han subido casi 12% en lo que va del año, y su valor se ha más que triplicado desde su debut en 2017. El fondo, que necesita efectivo para cubrir tasas de morosidad de alrededor de 50%, está vendiendo su participación de casi 9 por ciento en IRB, o 27,7 millones de acciones ordinarias. La oferta podría recaudar alrededor de 2.500 millones de reales, de acuerdo con el precio de cierre del lunes.

Caixa está planeando transacciones adicionales para vender participaciones en Banco do Brasil SA, Alupar Investimento SA y Petroleo Brasileiro SA, afirma esta persona.

La propia Caixa está liderando la oferta de acciones de IRB, la primera para el banco estatal en más de 150 años de existencia, con Bank of America Corp., Itau BBA, Bradesco BBI y Banco do Brasil, que también forman parte del equipo de ventas. Caixa también se encuentra entre los bancos seleccionados para ayudar a organizar la oferta pública inicial de la unidad Vamos de la empresa de transporte JSL, según la persona.

Caixa, con sede en Brasilia, declinó comentar sobre la posible ganancia del acuerdo.

La transacción del martes es la primera venta de activos por parte de una entidad estatal este año, dando inicio al que se espera sea un periodo agitado para los acuerdos del gobierno. La nueva administración de Brasil busca recaudar US$20.000 millones solo este año a través de la venta de compañías y activos controlados por el estado. Las privatizaciones son fundamentales para la agenda económica del gobierno a favor de los negocios, que tiene como objetivo reducir la deuda, impulsar las cuentas fiscales y acelerar el crecimiento.