Arresto de ejecutiva de Huawei reaviva tensión EEUU-China y alarma a los mercados

Actualidad internacional

La ejecutiva podría ser extraditada a petición de Washigton, que acusa a la firma de no respetar las sanciones contra Irán. Beijing pide mantener el diálogo por aranceles.

La fragilidad de la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo quedó en evidencia ayer, cuando el arresto de la vicepresidenta y jefa de Finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, reavivó las tensiones entre China y Estados Unidos y golpeó las bolsas globales.

El incidente tiene el potencial de complicar las negociaciones iniciadas tras la cumbre entre el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, el fin de semana. Ambos líderes acordaron postergar el incremento de aranceles -que ya afectan a US$ 250 mil millones de productos del gigante asiático y unos US$ 110 mil millones de la potencia norteamericana- mientras negocian nuevos términos de comercio.

Pero la detención de Meng el domingo en Canadá, donde enfrentará hoy una formalización y podría ser extraditada a EEUU, puso en jaque los diálogos. La hija del CEO de la firma más globalizada de China es acusada por supuestas violaciones de su firma a las sanciones económicas que Washington reimpuso contra Irán este año, tras abandonar el acuerdo nuclear. Según fuentes de Reuters, la firma estaba en la mira de Washington por presuntas transacciones ilegales desde 2016.

Huawei emitió un escueto comunicado ayer en que informó que la ejecutiva fue detenida por “cargos no especificados”. Agregó que la firma ha recibido “muy poca información sobre los acusaciones y no tiene conocimiento de que Meng haya cometido alguna falta. La empresa confía en que los sistemas legales de Canadá y EEUU llegarán a una conclusión justa”.

China pide liberación

No es la primera vez que Huawei -que tiene más de 180 mil trabajadores y registró utilidades por US$ 47.200 en la primera mitad del año fiscal en curso- se encuentra en medio de la disputa entre EEUU y China. Los esfuerzos de la empresa por desarrollar inteligencia artificial y chips de quinta generación ya habían alertado a la Casa Blanca, que, según fuentes consultadas por Bloomberg, ha buscado convencer a países aliados de que la expansión de sus productos en el mundo podrían permitir espionaje desde Beijing.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, pidió ayer a Ottawa y Washington “clarificar las razones para la detención, liberar a la detenida y salvaguardar los derechos e intereses de la persona involucrada”. No obstante, agregó que los diálogos comerciales entre las dos potencias debían continuar.

En tanto, el Departamento de Justicia estadounidense declinó hacer comentarios sobre la posible extradición y procesamiento judicial de la ejecutiva.

Expectación en Canadá

Pero el arresto de Meng también pone en jaque los esfuerzos del gobierno de Justin Trudeau en Canadá de estrechar lazos con Beijing. Aunque Huawei es un proveedor relevante y tiene millonarias inversiones en la nación, Ottawa estaba obligada a hacer caso de la solicitud de arresto de EEUU, con el cual tiene un tratado de extradición.

Trudeau ha desestimado las preocupaciones estadounidenses de espionaje y asegurado que confía en las agencias de seguridad de su país.

La heredera del gigante chino que decidió usar el apellido de su madre

La historia del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, es ampliamente conocida en China: pobre, hijo de dos profesores en un pueblo remoto, fue miembro de la primera ola de empresarios que aprovechó la desregulación del sector privado a fines de los '80 y hoy es uno de los multimillonarios más afamados del país.

Pero la de su hija y hoy jefa de Finanzas de la empresa, Meng Wanzhou de 47 años, es menos difundida. Aunque es vista como la más probable heredera de las riendas de la empresa más globalizada del gigante asiático -con extensas operaciones en Norteamérica, Europa y África-, la también vicepresidenta de la firma dio su última entrevista hace cinco años. En ella, reveló que estaba casada, tenía un hijo y una hija, y que alguna vez debió declinar una oferta para estudiar en el extranjero porque el gobierno no había aprobado su salida, por considerarla un "riesgo de emigración".

Meng, quien en Occidente se hace llamar Sabrina, tomó la decisión -inusual en Asia- de usar el apellido de su madre cuando tenía 16 años. Es magíster en administración de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, y su primer trabajo fue en un banco estatal.

Se incorporó a Huawei en 1993, inicialmente como recepcionista. Pero ascendió rápidamente por el organigrama para dirigir el departamento Internacional y, más tarde, las Finanzas de la firma en Hong Kong, antes de llegar a su cargo actual. Su eventual ascenso hacia la dirección ejecutiva, que hoy ejerce su padre de 74 años, no está sellado. El propio Ren ha asegurado en entrevistas que cualquier designación será por "mérito y no por nepotismo", en declaraciones recogidas por Financial Times.