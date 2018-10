Asesor económico de Haddad: “Si el debate en Brasil fuera sobre los proyectos para el país, Bolsonaro no tendría tanto éxito”

Actualidad internacional

El economista del PT, Guilherme Mello, lamenta que el foco esté “en temas morales y de costumbres”. Dice que el plan económico de su rival “es el de este gobierno. Y ya fracasó”.

Dos modelos económicos radicalmente opuestos disputarán, en menos de dos semanas, la carrera por la presidencia de Brasil: el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, promete privatizar aceleradamente las empresas públicas y reducir el tamaño del Estado, precisamente lo opuesto a lo que propone Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

El problema para la colectividad de izquierda, que gobernó a la mayor economía latinoamericana por más de doce años, es que corre con una fuerte desventaja: las últimas encuestas, de Ibope y BTG, apuntan a que Bolsonaro logrará 59% de los votos válidos el 28 de octubre.

Lo que está en juego, dice el principal asesor económico de la candidatura del PT, Guilherme Mello, “son dos lógicas: nosotros creemos que el problema fiscal se resuelve de manera sustentable si se aumenta la inversión pública y el empleo, y el acceso al crédito. Ellos lo quieren resolver quitando derechos laborales, cortando servicios públicos e inversión”.

Agrega: “Eso ya se intentó. El gobierno de Michel Temer aplicó reformas neoliberales y no mejoró nada: no volvió el empleo, la inversión y el crecimiento. En realidad, las cosas empeoraron. Bolsonaro es lo mismo y más: es Temer al cuadrado. Eso ya fracasó”.

- Sin embargo, la bolsa celebró el resultado de la primera vuelta. ¿Hay desconfianza en el PT?

- El mercado tiene una visión particular y de corto plazo. El discurso radical de Bolsonaro, de privatizar todo, les agrada por la posibilidad de ganar dinero comprando las riquezas del país. También hay una alineación ideológica. Y hay gente ganando dinero a base de especulaciones electorales.

- El alto déficit fiscal preocupa a los inversionistas. ¿Cómo se entiende la propuesta de Haddad de revocar el límite de gastos?

- Para promover un ajuste fiscal sustentable es necesario retomar el crecimiento, y en un primer momento el Estado tendrá que hacer las inversiones, para generar una fuente de demanda autónoma. No se puede creer que desfinanciando los programas sociales como Bolsa Familia, recortando la inversión en educación, en cultura, en ciencia, tecnología e investigación, se va a resolver el problema fiscal.

- ¿Y privatizando empresas?

- Para nosotros, la privatización no puede ser ni tabú ni fetiche. Hay áreas donde los privados pueden ser más eficientes que el Estado. Los gobiernos del PT crearon sociedades público-privadas para la ampliación de aeropuertos o las carreteras, por ejemplo. Pero hay empresas estratégicas, como Petrobras o los bancos estatales. Si se privatizan, la mano de obra y el desarrollo tecnológico serán extranjeros. En un mundo tan competitivo como el nuestro, sería una desventaja. No se puede pensar que todo lo que es privado es mejor y todo lo público es malo.

El foco del debate

La campaña por el balotaje Brasil podría caracterizarse como una lucha de rechazos: el que generan las opiniones misóginas y homofóbicas de Bolsonaro y el que genera el PT, con el expresidente Lula da Silva en la cárcel por corrupción.

“Nuestro problema hoy es que el debate político en Brasil está muy enfocado en otras cuestiones, no en el proyecto país. Tanto así que Bolsonaro se rehúsa a debatir su programa y su economista no ha estado en prácticamente ningún debate”, acusa Mello. Agrega: “Si el debate se centrara en los proyectos para el país, Bolsonaro no tendría tanto éxito”.

- ¿Y en qué se centra el debate?

- Lamentablemente, se centra en un cierto moralismo, de quién es honesto y quién no. Y en el área de costumbres. Hay un nivel de noticias falsas que es comparable a la elección de Estados Unidos; en un país tradicional y conservador como Brasil, eso gana una dimensión enorme. Las personas creyeron que nos transformaríamos en Venezuela, siendo que el PT nunca limitó libertades. Ese es el gran triunfo de Bolsonaro: no debatir su proyecto de país, que es el de un país conservador, reaccionario, ultraneoliberal y bastante autoritario. No lo discute porque el debate se enfoca en las costumbres y la corrupción.

- ¿Podrá el PT articular acuerdos en un Congreso tan fragmentado?

- Yo creo que sí. Este nuevo Congreso está muy renovado y tiende a ser más permeable a las presiones sociales. Los últimos congresos también eran muy fragmentados, y hubo cambios constitucionales. Dependerá mucho del resultado de la elección. Ganando, se crea un nuevo poder legitimado.

- ¿Qué le diría a las empresas chilenas presentes en Brasil?

- Que se beneficiarán mucho si Brasil vuelve a crecer, si hay más empleo, ingresos y acceso al crédito. Tendrían más consumidores. También si la infraestructura brasileña mejorara y si se impulsa una reforma tributaria que simplifique los impuestos y reduzca la burocracia. No deben tener miedo.