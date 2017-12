Autoridades de Venezuela: la economía se contrajo 16,5% en 2016

Actualidad internacional

Según el primer informe oficial en dos años, la inflación fue de 274% y el desempleo – 7,5%.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos publicó hoy el reporte con los datos oficiales presentados al organismo por el gobierno de Nicolás Maduro sobre la situación económica del país, correspondiente al año pasado.

Según el documento, el Producto Interno Bruto se contrajo 16,5% en 2016, mientras que la inflación alcanzó 274% y el desempleo subió de 7% en 2015 a 7,5%. En tanto, el superávit comercial saltó a US$ 11 mil millones desde US$ 4 mil millones el año previo y el déficit de la cuenta corriente disminuyó a US$ 3.870 millones desde US$ 16.100 millones en 2015.

Los datos son la primera información oficial en dos años: los últimos fueron publicados en enero de 2016. En ausencia de estos, los economistas han basado sus estimaciones en documentos de organizaciones internacionales y la opositora Asamblea Nacional del país que evalúa sus informes.

Según el índice Café con Leche de Bloomberg, los precios crecieron más de 7.000% en los últimos seis meses. Según los datos de la AN, la inflación cerrará este año por encima de 2.000%. El legislativo también afirmó en su informe de hoy que la economía se contrajo 34% en los últimos cuatro años.