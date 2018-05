Ayatolá Jamenei dice que Irán no negociará con EEUU y que no se fía de Europa

Actualidad internacional

"Se dice que vamos a continuar con tres países europeos, yo no me fío de esos tres países", dijo el líder supremo de Irán.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, dijo hoy que Irán no puede negociar con Estados Unidos su influencia regional o sus programas de misiles balísticos y que no se fía de los países europeos para preservar el acuerdo nuclear.

"Aceptamos el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear) pero las enemistades (de EEUU) no se acabaron. Ahora están mencionando nuestra presencia en la región y nuestros misiles. En caso de que también aceptemos, empezarán a crear problemas con otro asunto", denunció en un discurso publicado en su web oficial.

Jameneí también se refirió a la intención del Gobierno iraní de realizar consultas con el resto de firmantes del pacto -Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania- para decidir si continúan en el acuerdo o lo abandonan como EEUU.

"Los responsables del país están ante un gran examen, a ver si conservan la dignidad del pueblo o no. Se dice que vamos a continuar con tres países europeos, yo no me fío de esos tres países", afirmó.

En este sentido, pidió a las autoridades no confiar en ellos tampoco y exigir "garantías definitivas" para continuar en el JCPOA, que limita el programa atómico de Teherán a cambio de levantamiento de las sanciones internacionales.

"Si quieren hacer un acuerdo tomen una garantía sólida, si no, ellos harán lo mismo que EEUU", agregó.

Trump anunció ayer que retira a EEUU del pacto nuclear y que volverá a imponer "el nivel más alto de sanciones económicas" contra Irán.

Ante esta decisión, el presidente iraní, Hasan Rohaní, dijo que por el momento Irán "continuará" en el pacto y negociará con el resto de firmantes para comprobar si los intereses de su país quedan garantizados.

Sobre las declaraciones de Trump, Jameneí indicó que se esperaba la decisión y le acusó de decir durante su discurso "más de diez mentiras" contra Irán.

"Este comportamiento estúpido y superficial no contradice lo que nosotros esperamos. Este comportamiento en la época de los anteriores presidentes (estadounidenses) también existía", aseveró.

El líder iraní aseguró asimismo que "el pueblo iraní siempre ha resistido con fuerza" y que incluso después de que Trump muera "el sistema de la República Islámica continuará en pie".

Algunos expertos opinan que las medidas de Trump contra el acuerdo nuclear y para castigar la economía iraní buscan forzar un cambio de régimen en el país persa.