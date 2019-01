Baja convocatoria marca primarias con las que Evo Morales buscaba validar candidatura

Actualidad internacional

Poco más de un tercio de los militantes del partido oficialista MAS participó del ejercicio, en que candidatos opositores decidieron no acudir a las urnas.

Una serie de mesas de votación cerradas por falta de delegados políticos y otras sin votantes reportaron medios bolivianos hoy, cuando el país celebró las primeras elecciones primarias de su historia, establecidas en una nueva Ley de Partidos Políticos aprobada en octubre y necesarias para definir a los postulantes que se medirán en las presidenciales de este año.

El ejercicio impulsado por el gobierno de Evo Morales era cuestionado por partidos opositores, que sólo participaron de los comicios para poder competir en octubre, pero cuyos principales líderes adelantaron que no votarían.

Con cerca del 93% de los votos escrutados, el conteo oficial mostraba que poco menos de 350 mil militantes del partido oficialista MAS y habilitados para participar efectivamente lo hicieron, lo que corresponde a casi un tercio de los 990 mil miembros de dicha colectividad en el país. Y entre quienes marcaron por éste, 89% votó por el presidente, mientras que el resto marcó nulo o blanco.

En tanto, los partidos opositores, que habían llamado a sus adherentes a no acudir a las urnas, lograron participación que no superó el 6% del total.

La crítica de la oposición apunta a que Morales, quien cumplió este mes 13 años en el poder, busca usar las primarias para legitimar su postulación a un cuarto mandato presidencial, a pesar de que la Constitución que él mismo impulsó en 2009 sólo permite dos gobiernos continuos. En 2016, el jefe de Estado organizó una consulta pública sobre su repostulación y el "No" obtuvo más de 51%.

El expresidente Carlos Mesa, quien corre como el principal rival de Morales, anunció el jueves que no votaría en "las mal llamadas elecciones primarias" del domingo, como tampoco lo haría su compañero de fórmula, Gustavo Pedraza.

"Esta elección sólo quiere legitimar la candidatura de Evo Morales y (su vicepresidente) Álvaro García Linera", señaló el exmandatario y carta del partido Comunidad Ciudadana en un video. "Aquí no compite nadie: estas primarias tienen un solo candidato por cada propuesta electoral, por la forma en que se ha impuesto la ley".

También cuestionó el padrón y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y aseguró que su campaña "comienza realmente al día siguiente de las mal llamadas primarias".

En la misma línea se pronunció el senador y también candidato opositor Óscar Ortiz, de la plataforma Bolivia dijo No, que llama a respetar el referendo de 2016. "Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias, vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el requisito y poder estar en las elecciones nacionales", dijo, a principios de mes. Agregó que las primarias son "un gasto innecesario" para "validar el binomio inconstitucional del MAS" de Morales. Su plataforma también desarrolló manifestaciones durante la jornada, para exigir a Morales que respete el resultado de la consulta y no repostule a la presidencia.

Pese a los cuestionamientos, la Organización de Estados Americanos (OEA) fue garante de los comicios y un grupo de observadores llegó esta semana para acompañar las primarias.

De acuerdo con lo decidido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en diciembre, junto a Morales y García, otros siete binomios buscan validarse para la votación de octubre.