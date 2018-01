Banco Mundial desautoriza a su economista jefe, Romer se desdice y pide disculpas por su poca "claridad"

Actualidad internacional

El economista jefe, Paul Romer, se desdijo de sus declaraciones y pidió disculpas por la falta de claridad de sus dichos al Wall Street Journal.

Poco antes de que iniciara la reunión de emergencia convocada ayer por el directorio del Banco Mundial, la entidad difundió una carta enviada el lunes al ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre.

En la misiva, firmada por la CEO del banco, Kristalina Georgieva, se hacía frente a los cuestionamientos que presentó el economista jefe de la organización, Paul Romer, quien la semana pasada puso en entredicho los cambios metodológicos en el ranking de competitividad del banco, Doing Business.

Según dijo el experto al diario estadounidense Wall Street Journal, esas modificaciones hicieron caer a Chile en la medición durante el gobierno de Michelle Bachelet. Romer no descartó que hubiera motivaciones políticas.

“No es la opinión de la gerencia del Banco Mundial”, señaló Georgieva en su carta al jefe de Hacienda. Añadió que para ella era “desafortunado que Paul Romer haya cuestionado el ranking, en particular para Chile”.

La ejecutiva también descartó que hubiera alguna intención oculta en los cambios metodológicos que se aplicaron al ranking. “No tenemos evidencia para respaldar la noción de que la metodología está sesgada desfavorablemente para Chile, o que cualquier cambio metodológico se condujo por cualquier razón que no fuera técnica”, sostuvo Georgieva.

Ello fue respaldado por el propio Romer, quien dio pie atrás ayer. En una entrada en su página personal, manifestó que sus comentarios “dieron la impresión de que yo sospechaba una manipulación o sesgo político. No es lo que quise decir ni lo que pensé que dije. No he visto señales de manipulación de las cifras del Doing Business y ningún otro reporte”.

Agregó una disculpa: “Siento que en mi intento de promover la claridad, yo mismo no fui claro”.

Por su parte, desde Valparaíso, el ministro Eyzaguirre manifestó que “espero que este desafortunado incidente, que no causamos nosotros, lleve a mejorías en las prácticas de este importante indicador que se hagan en beneficio de todos”. También aseguró que se comunicó por teléfono con Georgieva, quien “nos pidió las más sinceras disculpas por habernos hechoobjeto de una controversia internacional que nosotros no buscamos”.

El presidente electo, Sebastián Piñera, rechazó el cambio de postura de Romer, diciendo que “la irresponsabilidad del economista acusando graves irregularidades e intenciones políticas en cambios en la metodología del índice y luego desdiciéndose causaron grave daño a Chile, son inaceptables y ameritan severa sanción del Banco Mundial”.

Revisión independiente

Frente a los cuestionamientos, Georgieva manifestó que “entendemos que los comentarios son desconcertantes para Chile y haremos todo lo que podemos para asegurar a nuestros clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestra investigación”.

Por ello, manifestó, “estamos pidiendo a una entidad independiente que confirme objetivamente que la metodología del Doing Business fue aplicada apropiadamente al determinar el ránking de Chile. Les informaremos de los próximos pasos tan pronto como tengamos claridad sobre el proceso”.

Agregó que “Chile ha sido particularmente afectado por los cambios en el indicador de ‘pago de impuestos’”, cuya metodología, manifestó, fue delineada “por un grupo de trabajo que incluyó a representantes del Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y PwC en noviembre de 2015”. El cambio, dijo, “da más datos sobre cómo mejorar la administración de impuestos”.

Al tiempo que reafirmó su confianza en el Doing Business, la CEO del Banco Mundial desacreditó los conocimientos de Romer, quien, según señaló en el documento enviado a Hacienda, “no ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el proceso riguroso que ocurrió con el cambio metodológico”.

“Los cambios a la metodología han afectado los ránkings de todas las economías cubiertas por el reporte”, manifestó la ejecutiva. Agregó que, de no haberse modificado las fórmulas de cálculo del ránking, “el desempeño de Chile hubiera evolucionado de manera similar que con la nueva metodología”.

Los cálculos expuestos en la carta de Georgieva llegan a conclusiones distintas a las que el mismo economista jefe publicó el lunes en su sitio web personal. Según el documento a Hacienda, si no se hubieran introducido cambios metodológicos, el Doing Business 2017 habría tenido a Chile en el lugar 43 y no en el 48, como aseguraba Romer. En el informe de ese año, el país estuvo en el lugar 57.

Las diferencias no fueron aclaradas. El ministro Eyzaguirre dijo ayer que “al parecer no hay coincidencia de opiniones entre el Banco Mundial y su economista jefe, ese es un problema que tiene que resolver el Banco Mundial”.

Más allá de ello, señaló que ante la entrada de nuevos indicadores, “los procedimientos tienen que ser más transparentes y con el tiempo adecuado para poder reaccionar”.

Las disculpas del banco

Eyzaguirre aseguró ayer que se comunicó por teléfono con Georgieva, quien según manifestó el ministro, "nos pidió las más sinceras disculpas por habernos hecho objeto de una controversia internacional que nosotros no buscamos".

No obstante, mantuvo su posición expresada el lunes, asegurando que la caída en el Doing Business tuvo una profusa publicidad y "fue parte de la campaña electoral", lo que "no ayudó" al candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.