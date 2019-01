Bank of America supera las expectativas en un complejo cuarto trimestre

Actualidad internacional

La entidad reportó ganancias de más de US$ 7 mil millones, más del triple que en el mismo período del año anterior. Si se considera el pago hecho en 2017 por la reforma tributaria en EEUU, el salto es de 39%.

En una temporada de resultados de la banca marcada por el pesimismo de los analistas, Bank of America entregó utilidades para el cuarto trimestre que superaron las expectativas del mercado.

La entidad logró ganancias de US$ 7.300 millones, un salto de más de 200% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando debió asumir un cargo tributario por la rebaja de impuestos que implementó Estados Unidos. Sin considerar ese pago en 2017, el salto es de 39%.

Las ganancias atribuibles a accionistas se ubicaron en US$ 0,70 por título, por encima de los US$ 0,63 que preveían analistas consultados por Reuters. La cifra representa un alza de 250% desde el cuarto trimestre de 2017, o 49% si no se considera el efecto de la reforma tributaria.

Los ingresos del banco se ubicaron en US$ 22.700 millones, levemente por sobre las expectativas del mercado, que apuntaban, en promedio, a US$ 22.360 millones.

Las buenas noticias de Bank of America llegan en medio de una semana en que la banca estadounidense ha reportado un débil desempeño en el cierre de 2018. Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo no cumplieron con las expectativas. En tanto, Morgan Stanley debe reportar mañana sus resultados.