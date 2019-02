Barrick Gold lanza una oferta hostil por Newmont para crear un monstruo en la minería del oro

Actualidad internacional

"La combinación de Barrick y Newmont creará lo que es claramente la mejor compañías mundial de oro", dijo el director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow.

Una mega operación minera se asoma. Barrick Gold lanzó una oferta hostil por Newmont Mining, en un acuerdo que crearía un titán de la industria minera de oro.

La minera canadiense dice que la combinación ofrecerá mayores beneficios a los accionistas que la planeada adquisición por US$ 10 mil millones de Newmont por parte de Goldcorp.

Bristow dijo que el acuerdo entregará sinergias que son 7,5 veces mayores que la adquisición por parte de Newmont de Goldcorp, calculando las sinergias en US$ 1.000 millones.

La compra de Goldcorp, anunciada en enero, entregaría US$ 165 millones en sinergias.

Bajo el acuerdo, los accionistas de Newmont recibirá. 2,5694 acciones de Barrick, dándoles 44,1% de la empresa combinada.

Si se completa, la transacción sería la segunda adquisición importante de Barrick en menos de seis meses. En septiembre, la compañía acordó comprar Randgold Resources Ltd. por US$ 5,4 mil millones. La unión probablemente descarrilará la adquisición de Newmont de Goldcorp Inc., con sede en Vancouver, anunciada el mes pasado. También pondría fin a los años de conversaciones ininterrumpidas e ininterrumpidas para fusionar a Barrick y Newmont, la última de las cuales se derrumbó en 2014.

Las acciones de Barrick cerraron el viernes en 17,13 dólares canadienses en Toronto, valorando a la compañía en 30 mil millones de dólares canadienses (US$ 22.800 millones). El valor de mercado de Newmont es de US$ 19.400 millones.