Bayer confía en cerrar de forma "inminente" la compra de Monsanto

Reduce su obejtivo de sinergias en US$ 300 millones.

Bayer espera cerrar de forma "inminente" la adquisición de la multinacional estadounidense de semillas y productos agroquímicos Monsanto, una operación acordada en septiembre de 2016 por unos US$ 66.000 millones, según ha anunciado el consejero delegado de la farmacéutica alemana Bayer, Werner Baumann, en la junta anual de accionistas que tuvo lugar este viernes.

"Podemos informar ahora sobre el estado muy avanzado de la adquisición de Monsanto. Después de casi dos años de trabajo muy diligente, hemos recibido casi todas las aprobaciones. Anticipamos cerrar la compra en un futuro muy cercano", ha apuntado el directivo, a falta del visto bueno de las autoridades estadounidenses, a la vez que ha confirmado sus perspectivas para el año fiscal 2018 sin tener en cuenta el "inminente" cierre de la transacción.

Tal y como ha explicado Baumann, desde mayo de 2016, momento en el que inició las conversaciones con Monsanto para su adquisición, los esfuerzos de la farmacéutica se han centrado en poder completar la compra. "Siempre dijimos que sería una maratón, no un 'sprint', y hemos demostrado la resistencia necesaria", ha subrayado.

De hecho, para dar una idea de la dimensión de los esfuerzos, Bayer calcula que ha presentado alrededor de 40 millones de folios a las autoridades antimonopolio tanto europeas como estadounidenses, lo que equivaldría a crear una montaña de papel unas 25 veces más alta que las torres de la Catedral de Colonia.

"La maratón aún no ha terminado; todavía no hemos llegado a la meta. Sin embargo, esperamos recibir las últimas aprobaciones en un futuro próximo", ha reiterado el directivo, al tiempo que ha dicho que el verdadero trabajo comenzará una vez se cierre la adquisición, a pesar de que el grupo se ha preparado "diligentemente" para el proceso de integración.

"La transacción es tan atractiva hoy como la evaluamos hace dos años. Visto desde varias perspectivas, estoy convencido de que esta operación tiene un gran potencial para crear valor para nuestra empresa, clientes y accionistas", ha asegurado Baumann.

Sinergias

A partir de 2019, la farmacéutica alemana espera una contribución positiva en las ganancias por acción derivada de la compra, con un porcentaje de dos dígitos a partir de 2021 y hacia delante. Además, ajustado por las desinversiones, espera que las sinergias generen aportaciones anuales de US$ 1.200 millones desde 2022. Esto, no obstante, supone una reducción de US$ 300 millones respecto a su objetivo anterior.

Según ha indicado, el objetivo de sinergias está por debajo de su objetivo de 1.500 millones de dólares (1.281 millones de euros) apuntado en septiembre de 2016 debido a que tendrá que vender más negocios de los previstos inicialmente para obtener la aprobación antimonopolio.