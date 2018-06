BCE anuncia que comenzará a retirar estímulos y Draghi dice que el euro es “irreversible”

Actualidad internacional

El jefe de la entidad defendió la divisa única frente a los avances el euroescepticismo. También reconoció que la guerra comercial con EEUU podría “causar un daño muy serio”.

Tras años de política monetaria ultra laxa y un agresivo alivio cuantitativo, el Banco Central Europeo al fin ve las condiciones para comenzar a retirar los estímulos establecidos tras la crisis financiera, poniéndose al día con un proceso de normalización que Estados Unidos inició en 2015.

La entidad anunció ayer que reducirá gradualmente su programa de compra de bonos –con portafolio de más de 2,4 billones (millones de millones) de euros (US$ 2,8 billones)– para cerrarlo completamente en diciembre. Aunque mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia en su mínimo histórico, de 0%, delineó que podría comenzar a subirla a partir del próximo año.

Las decisiones, tomadas por unanimidad, son una señal de confianza de la autoridad en la recuperación de la zona euro, que el año pasado anotó su mayor crecimiento económico desde 2011. Este año, la actividad se ha desacelerado y los avances en los precios al consumidores -el mayor obstáculo para que el BCE tomara acción- se han mantenido por debajo de la meta de 2%.

El presidente de la entidad, Mario Draghi, aseguró que la economía europea es lo suficientemente fuerte para superar los riesgos, pero reconoció que aún necesita “estímulo monetario significativo” para impulsar la inflación. Agregó que la decisión de poner fin a la compra de activos aún depende de que “los datos confirmen nuestro panorama inflacionario de mediano plazo”.

Sobre las tasas, señaló que “cambiarán dependiendo de cuál sea el estado del proceso de convergencia de la inflación (…) Espero que el próximo año estemos dando una evaluación de convergencia que sea positiva y confiada”.

De cumplirse esos planes, el BCE comenzará por fin un proceso de normalización que la Reserva Federal estadounidense partió hace años: el miércoles aplicó su séptima alza de tasas del ciclo y el año pasado comenzó a deshacerse de los bonos adquiridos tras la crisis financiera.

La decisión del BCE, sumado a positivos datos económicos en EEUU, golpearon ayer al euro, que llegó a caer 1,58%, su mayor baja desde el referendo del Brexit en 2016.

Aún hay riesgos

Draghi manifestó que “hemos tomado estas decisiones sabiendo que la economía está en mejor situación, con un aumento en la incertidumbre”. La reciente debilidad podría durar, manifestó, pero ello “no cambia la visión de que hay un impulso subyacente”.

Pero sí reconoció los riesgos, entre ellos la guerra comercial que el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este mes, cuando comenzó a aplicar aranceles a la importación de acero y aluminio. El jefe del BCE admitió que las tensiones con la mayor economía mundial empeoraron y señaló que la disrupción del sistema internacional de comercio podría “causar un daño muy serio”.

La autoridad también se refirió a la situación en Italia, la tercera mayor economía del bloque y una de las más golpeadas por la crisis. El país estuvo a punto de repetir las elecciones generales, pero los partidos euroescépticos lograron un acuerdo para formar gobierno. La banca del país ha sufrido el golpe.

“Por cierto, monitoreamos los mercados financieros cuidadosamente, pero hasta ahora no hemos visto contagio”, señaló Draghi. Hasta que ello no ocurriera, agregó, el BCE no tomaría acción.

Euro irreversible

Draghi también fue consultado sobre la posibilidad de crear un mecanismo para salir del euro, en medio de los avances del euroescepticismo y la crisis de la Unión Europea.

Su opinión fue tajante: “El euro es irreversible, porque es fuerte y la gente lo quiere”, manifestó. “No es del interés de nadie cuestionar su existencia (...) 340 millones de personas viven en la eurozona y más países quieren entrar”, agregó.

En cambio, sostuvo la autoridad monetaria, frente a los coletazos que aún persisten de la crisis económica, “la implementación de reformas estructurales en los países de la eurozona necesita ser sustancialmente acelerada”.