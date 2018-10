Boeing vuela alto tras reportar resultados trimestrales mejores a lo esperado

Actualidad internacional

La firma atribuye el éxito a un mayor volumen en materia de defensa y al continuo auge de viajes aéreos.

Las acciones de Boeing llegaron a subir hoy un 5% al inicio de las operaciones, luego de que la compañía reportara resultados mejores a los esperados en el tercer trimestre y de que aumentara su perspectivas de ganancias para el año, a partir de un mayor volumen en defensa y del continuo auge de viajes aéreos.

La compañía reportó ganancias principales por acción de US$ 3,58 entre julio y septiembre, un 37% más que lo registrado en el mismo período del año anterior y muy por encima de las expectativas del mercado. Los ingresos trimestrales, en tanto, subieron 4% hasta US$ 25.100 millones; US$ 1.000 millones más de lo esperado.

De esta forma, el gigante de aéreo elevó su previsión de ganancias para 2018, desde un tope de US$ 14,50 hasta un máximo de US$ 15,10. La guía de ingresos para todo el año también subió en US$ 1.000 millones a un rango entre US$ 98 mil millones y US$ 100 mil millones, impulsada por el volumen de defensa y el crecimiento de los servicios.

Impacto de la guerra comercial

Las preocupaciones de los inversionistas sobre el impacto de una guerra comercial en los costos han deprimido las acciones de otras compañías industriales.

El mayor riesgo para Boeing es que una disputa arancelaria más amplia entre EEUU y China podría llevar a algunas aerolíneas del gigante asiático, bajo la dirección de Beijing, a favorecer a su rival Airbus en las compras de aviones.

Sin embargo, analistas citados por Financial Times aseguran que "Airbus, por sí sola, no tiene la capacidad de cumplir con la demanda de China", por lo que estiman que "no es tan viable que se paralicen las órdenes".