Bolsonaro firma decreto que flexibiliza restricciones sobre armas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó hoy un decreto que flexibiliza la estricta normativa sobre tenencia de armas en el país, en consonancia con una de sus promesas de campaña de armar a los ciudadanos para combatir el crimen.

De esta manera, se elimina el requisito que exigía a los brasileños probar su "necesidad efectiva" de poseer un arma de fuego, pero se mantienen las restricciones de pruebas de aptitud psicológica y capacidad para manipular los dispositivos.

"Esta medida es para que los ciudadanos respetables tengan paz en casa", declaró Bolsonaro, en un evento en Brasilia. Añadió que el decreto garantiza el "derecho de los brasileños a defenderse" y que los cambios adicionales a la ley dependen de la aprobación del Congreso.

Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de más de 30 por cada 100 mil habitantes, que se compara con alrededor de cinco por cada 100 mil en Estados Unidos.

Gran parte del atractivo electoral de Bolsonaro tuvo que ver con su promesa de restablecer el orden dando a los policías la facultad de matar a presuntos delincuentes y permitir que los brasileños se armen.

Polémica medida

Si bien es legal poseer un arma en Brasil, obstáculos burocráticos limitan su registro y la mayoría se obtiene ilegalmente.

En 2018 se emitieron más de 48 mil licencias para tener armas y municiones y se renovaron 210 mil, según datos de la Policía Federal publicados por Bloomberg. En contraste, el 94,9% de las 119.484 armas de fuego incautadas por las autoridades en 2017 no fueron registradas, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

La medida ha sido polémica desde que fue prometida en campaña, no sólo por lo que implica en sí misma, sino porque parece no ser del todo realista. Analistas aseguran que los altos costos de los dispositivos no permitirán que sean de fácil acceso para todos los ciudadanos por igual.

El fabricante nacional Forjas Taurus domina el mercado local y no tiene mayor competencia.

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal, lo reconoció hace poco en Twitter. "No tiene sentido otorgar a los ciudadanos acceso a las armas sin abrir el mercado nacional, ya que solo permitirá a los ricos tener derecho a legítima defensa y beneficiará a un monopolio nacional de armas", escribió.