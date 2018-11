BTG Pactual México: “Con AMLO seguirá la volatilidad hasta que no se defina cómo va a actuar su gobierno”

Actualidad internacional

Sin embargo, el experto considera que Enrique Peña Nieto deja un país lo suficientemente sólido en la macroeconomía como para evitar caer un crisis.

Andrés Manuel López Obrador tiene la mesa servida para asumir este sábado, y por seis años, como presidente de México, tras más de una década intentando llegar al poder.

Su discurso de campaña alentó a los inversionistas a confiar en un gobierno de izquierda pro-empresarial; sin embargo, mientras se acerca el inicio de su gestión, la incertidumbre se ha apoderado del mundo financiero y la desconfianza ha sido servida como plato principal.

Ello no cambiará con su llegada, al menos en los primeros seis meses, aseguró en exclusiva a DF el CEO de BTG Pactual México, Javier Artigas. “El peso está bajo presión y no se ve interés de inversionistas” y ello “no volverá hasta que no se defina cómo va actuar el nuevo gobierno”.

- ¿Qué preocupa de la nueva presidencia?

- Las decisiones y propuestas de López Obrador y del Senado. Como ejemplo cito la consulta sobre la construcción del aeropuerto. Era un proyecto de gran alcance, a mi juicio, muy bien estructurado y que tenía mucho capital invertido. Haber resuelto su cancelación por una encuesta muy informal y mal estructurada, con poca participación, genera muchísima desconfianza sobre el proceso de decisión del nuevo gobierno. Esto se traducirá en dinero botado a la basura, cuando pudo ser un hub para México, generador de empleo y de más actividad. Se está poniendo en riesgo a las empresas de construcción del país.

- Y vendrán más consultas.

- Exacto. Ya vimos lo que pasó con la idea del Senado de bajar las comisiones que cobran los bancos y luego a López Obrador diciendo que no va a llevar a cabo los cambios. Eso más bien generó más incertidumbre sobre la coordinación entre el futuro presidente y el Senado. Genera dudas de si la cámara alta actuará por cuenta propia en este tipo de decisiones que tienen impacto en la economía.

- ¿Vendrá más incertidumbre?

- Esperamos un discurso de posesión moderado, pero que establecerá un plan de gobierno que incluye muchos puntos que preocupan. Seguro habrá más volatilidad; el peso (mexicano) está bajo presión y no se ve interés de los inversionistas. Más bien ha habido fuga de dinero calculada por el banco central en unos US$ 2.500 millones. El interés no volverá hasta que no se defina cómo va actuar el nuevo gobierno.

- ¿Cuánto tiempo podría pasar?

- El mercado en México históricamente espera unos seis meses en activarse, hasta que la nueva administración aprende a mover las cosas. Podría incluso tardar hasta un año. En ese tiempo suele haber desaceleración de la actividad.

- ¿Qué ofrece el México de AMLO?

- Si se confirma el tratado de libre comercio con EEUU y Canadá, hay oportunidades importantes en el sector de manufactura. Bajo las condiciones del acuerdo revisado, México va a seguir siendo proveedor de autopartes importante para EEUU. El sector agrícola también va a seguir siendo líder en exportación de productos como la palta y el tomate. Ahora, me preocupa el sector minero por la discrecionalidad en el trato de las concesiones y el bancario porque no sabemos cuál será el impacto en la revisión de las comisiones. También las pensiones, dado que hay una iniciativa que propone cambio su centralización.

El legado de Peña Nieto

- ¿Qué balance hace sobre la economía del gobierno de Enrique Peña Nieto?

- Estabilidad y disciplina económica. Y aunque el crecimiento fue bajo con respecto a las expectativas -en promedio por encima de 2%-, creo que estuvo muy influenciado por factores externos. Además, gracias a las bajas tasas de interés, el crédito al consumo creció de manera importante, creando un motor de crecimiento interno y menos dependiente de la exportación de petróleo. México tuvo que sustituir esos ingresos por otras fuentes y a ello ayudó la reforma fiscal.

- Sobre las reformas, ¿cuáles tuvieron impacto real en la economía?

- La fiscal, que permitió compensar los ingresos. La de telecomunicaciones que hizo que bajaran los precios de los celulares y permitió una mejora en la competencia, aunque no con el alcance que hubiésemos querido. Otra muy relevante, y creo que los resultados están por verse si la siguiente administración le da continuidad, es la energética. La apertura para la participación de inversionistas extranjeros en diferentes etapas de la producción se logró y esa contribución va a verse en los siguientes dos años.

- Parece que Peña Nieto sale por la puerta grande.

- No desde el punto de vista de popularidad. Según la encuesta de ayer, se va con un nivel muy bajo en torno al 28%. AMLO llega con al menos un 65% de respaldo. Las principales críticas al gobierno saliente son la corrupción y la inseguridad. Sin embargo, hay que reconocer que deja una situación macro muy sólida y con ello el país es menos vulnerable a inestabilidades. Eso le ha permitido navegar esta época con algo de volatilidad, pero sin una crisis exacerbada. Esta estabilidad macro que deja la administración va a permitir, por un tiempo, mantener ciertas variables económicas en su lugar. El país está en buen estado.