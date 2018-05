CEO de Facebook ofrece disculpas y pocas respuestas al Parlamento Europeo

Actualidad internacional

La esperada audiencia del CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dejó ayer insatisfechos a los parlamentarios europeos, muchos de los cuales exigieron la oportunidad de realizar más preguntas sobre la filtración de datos de millones usuarios y el rol de la empresa en las elecciones recientes.

En una presentación de unos 90 minutos, el ejecutivo ofreció sus disculpas y manifestó que “ya sean noticias falsas, intromisión extranjera en elecciones o desarrolladores que den mal uso a información de personas, no tuvimos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades. Eso fue un error”.

Pero los parlamentarios exigieron más respuestas por escrito en los próximos días. “Le he hecho seis preguntas cerradas y no he recibido respuestas”, dijo el legislador Philippe Lamberts. “Esto no puede ser el final de la historia”, agregó.

En la misma línea, el belga Guy Verhofstadt le pidió a Zuckerberg “preguntarse cómo será recordado: como uno de los tres gigantes de internet, junto a Bill Gates o Steve Jobs, que enriquecieron nuestro mundo, o como un genio que creó un monstruo digital que está destruyendo nuestras sociedades”.