Actualidad internacional CEO de Petrobras renuncia arrastrado por huelga de camioneros Su partida marca la caída de un ejecutivo que prometió cambiar la estrategia de la compañía atada a los intereses del gobierno hacia una estrategia orientada a los negocios. Pedro Parente renunció al cargo de presidente de Petrobras, dejando la dirección de la petrolera estatal que ayudó a revivir luego que una huelga nacional contra alzas en el precio del combustible desatara críticas contra sus políticas de libre mercado. Parente pidió renunciar el viernes, informó la compañía en una presentación, y agregó que no habrá más cambios en su directorio ejecutivo. Parente se ha convertido en la víctima de más alto perfil de una huelga de camioneros de once días de duración contra los precios del combustible que suspendió vuelos, cerró fábricas y causó escasez de productos desde comida hasta gasolina. Su partida marca la caída de un ejecutivo al que se le atribuye el mérito de cambiar a una compañía petrolera controlada por el Estado afectada por altos niveles de deuda, corrupción y mala administración. Parente, de 65 años, asumió la dirección de Petrobras en mayo de 2016 y prometió cambiar la estrategia de la compañía atada a los intereses del gobierno hacia una estrategia orientada a los negocios. El ejecutivo de profesión ingeniero también se encargó de limpiar la imagen de la empresa que estuvo al centro de la mayor investigación de corrupción en la historia moderna de Brasil, la Operación Lava Jato.

