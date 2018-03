Chile abre defensa oral ante La Haya acusando a Bolivia de querer “reescribir la historia”

Actualidad internacional

El equipo liderado por Claudio Grossman señaló que el país altiplánico presentó una “imagen parcial” y “caricaturas” para exigir una negociación que les permita una salida soberana al Océano Pacífico.

“Chile nunca ha tenido una obligación jurídica de negociar cesión de su territorio y su soberanía”, sentenció el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Claudio Grossman, casi al final de los comentarios introductorios con los que el país abrió su defensa oral ayer, buscando contrarrestar la tesis de Bolivia, que exige debatir condiciones para lograr una salida soberana al Océano Pacífico.

En la audiencia, de poco más de tres horas, los abogados del equipo chileno buscaron desmentir uno a uno los puntos que, este lunes y martes, había presentado la contraparte que, según Grossman, “representó mal los hechos y el derecho”. Cuatro juristas de distintas nacionalidades intervinieron a favor de Chile y para hoy, cuando el país cierre sus alegatos orales, se espera un número similar.

Todas apuntan a lo mismo: según Grossman, que “Chile ha participado gustosamente en el intercambio diplomático con Bolivia”, pero que “la disponibilidad de un Estado a conversar con sus vecinos no acredita una obligación a negociar ni menos a llegar a un acuerdo”.

El agente también sacó a colación la polémica que abrió el presidente boliviano Evo Morales el lunes, cuando escribió en Twitter que “Antofagasta fue, es y será boliviana”, y que fue respondida por el mandatario chileno, Sebastián Piñera. Grossman añadió que “700 mil chilenos viven en Antofagasta. Es un territorio en donde Chile ha ejercido soberanía por más de 100 años”.

Las intervenciones

Los juristas del equipo chileno se enfocaron en exponer lo que consideran inconsistencias en los argumentos presentados por Bolivia, así como los constantes cambios en la dirección de la demanda que ha acusado la parte chilena.

El encargado de abrir los fuegos fue el abogado británico Daniel Bethlehem, exacadémico de la Universidad de Cambridge y de la London School of Economics, quien acusó que las argumentaciones bolivianas se basaron en “apreciaciones y generalidades, no en pruebas y respaldos jurídicos”. Añadió que la defensa boliviana presentó una “imagen parcial” de textos históricos.

El jurista también destacó que La Paz “no pide sólo negociaciones de buena fe; quiere un compromiso previo de Chile de que el resultado sea acceso soberano” al mar.“Chile es un buen vecino y los buenos vecinos hablan. Pero hablar no equivale a estar obligado a hablar”, sentenció Bethlehem, quien también acusó un “revisionismo histórico” en la contraparte.

Por su parte, el abogado francés Jean-Marc Thouvenin, profesor de la Universidad de Paris-Nanterre secretario General de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, defendió que “no existe en el derecho internacional la obligación de que vecinos negocien sobre sus soberanías”.

También sostuvo que el equipo boliviano incurrió en “caricaturas” para defender su postura y que su defensa equivale “ni más ni menos que a reescribir la historia diplomática” entre ambos países.

Tras él, la abogada australiana Kate Parlett expuso una serie de comunicaciones entre ambos países a lo largo del siglo XX, asegurando que éstas “no se basaban en un acuerdo inconcluso o una obligación jurídica (...) Bolivia sencillamente pedía a Chile que escuchara sus propuestas”. La jurista aseveró que “la buena disposición de Chile de escuchar a Bolivia no genera una obligación jurídica (...) Con la firma del Tratado de 1904, Bolivia abandonó cualquier aspiración a un puerto en el Océano Pacífico”.

El encargado de cerrar la jornada fue el abogado británico Sam Wordsworth, quien acusó a los abogados de la contraparte de “saltarse palabras centrales” en textos históricos y agregó que “declaraciones cuidadosamente redactadas no son un acuerdo internacional”.

Reacción chilena

Desde La Moneda, hasta donde llegó minutos antes de las 6:00 am para seguir los alegatos, el presidente Sebastián Piñera manifestó tras la sesión que “llegó el tiempo en que Bolivia deje de confundir aspiraciones de una parte con obligaciones de otra y deje de insistir en que la frustración de una parte genera obligaciones en la otra”.

El jefe de Estado también agradeció “la contundencia de los alegatos del equipo chileno ante la Corte”, señalando que los abogados “han demostrado un trabajo bien hecho, apegado al derecho internacional, respetuoso de los tratados”.

Por su parte, desde La Haya, el canciller Roberto Ampuero manifestó ayer que “ha quedado en evidencia la contundencia y el trabajo colectivo y la potencia de los argumentos de Chile”.

Añadió que el país altiplánico “llegó acá con razones fundamentalmente políticas internas, determinadas por una Constitución que obliga a los mandatarios bolivianos a desconocer el tratado de 1904”.

Evo Morales ataca el Tratado de 1904: "No garantiza la paz ni la amistad"

Su delegación aseguró que los argumentos de Chile "ya fracasaron".

En una conferencia de prensa al interior del Palacio Quemado, a la que no se permitió la entrada a periodistas extranjeros, el presidente boliviano, Evo Morales, criticó ayer los argumentos de la delegación chilena en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, asegurando que incurrieron en "contradicciones".

"Chile insistió en su alegato que el tratado e 1904 resolvió todos los temas territoriales con Bolivia. Sin embargo, también reconocieron que sus notas de 1920 y 1950 ofrecen una salida soberana al océano, independientemente del tratado de 1904", manifestó.

Añadió que uno de los abogados chilenos manifestó que no es válida la "acumulación de compromisos de Chile que Bolivia mencionó en sus alegatos, el otro abogado de Chile dice que Chile fue consecuente con sus propuestas de antes, o sea, que la acumulación sí vale".

El mandatario también volvió a atacar el Tratado de 1904, que, dijo "no garantiza la paz ni la amistad" entre ambas naciones. "No ha garantizado el libre tránsito de personas ni mercancía.Ha sido un rehén para nuestros derechos económicos y un mecanismo de violación a los Derechos Humanos". Añadió que la disputa territorial que busca instalar se originó en "la invasión a Antofagasta en 1879, si no hay invasión de Chile no hay esta demanda"

Más temprano, en Holanda, su delegación había reaccionado a la primera jornada de exposiciones por parte del equipo chileno. El encargado de expresar la postura oficial fue el coagente del país ante la Corte, Sacha Llorenti, quien manifestó que "no hemos escuchado nada nuevo. Chile ha usado argumentos que ya fracasaron en la instancia preliminar".

El funcionario detalló que "se insiste en el Tratado de 1904, cuando la propia Corte insistió que este caso está al margen de ese tratado". Añadió que Chile "no ha podido desmontar los sólidos argumentos de Bolivia, enraizados en el derecho internacional".

Llorenti aseguró que "los argumentos de Chile refuerzan los argumentos bolivianos. El hecho de que existe un tema pendiente entre ambos países es uno de ellos (...) Nos acompaña la verdad y la historia, y el derecho internacional. Estamos seguros de que este caso va a llegar a buen puerto".