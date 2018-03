Chile cierra su defensa ante La Haya y asegura que “Bolivia no está encarcelada”

Actualidad internacional

La delegación del país altiplánico se comprometió a respetar el fallo de la Corte y pidió un “diálogo honesto” entre ambas naciones.

Hasta un tuit del presidente boliviano Evo Morales fue parte de las evidencias que el equipo de abogados chilenos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó ayer, al cerrar la fase oral del juicio con el que La Paz quiere obligar a Santiago a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

El mensaje, en el que el mandatario aseguraba que “Antofagasta fue, es y será territorio boliviano”, fue expuesto ante los jueces por el jurista británico Daniel Bethlehem, quien defendió que la publicación del texto, a minutos de que iniciaran los alegatos la semana pasada, dejaba en evidencia las intenciones del país ante un eventual diálogo.

“Esto no corresponde a la proyección de buena fe”, manifestó. Antes, había dicho que “Bolivia hoy no envía cartas diplomáticas. Ellos se comunican con Chile por medio de tuits de los gobernantes”.

Junto a él, otros cuatro abogados internacionales presentaron ayer los argumentos finales de Chile, defendiendo que el país no tiene una obligación jurídica de negociar con la contraparte.

El estadounidense Harold Koh, quien abrió la sesión, manifestó que “Bolivia ha fracasado completamente en demostrar los conceptos para poder prevalecer (...) Es muy serio cuando un solicitante pide a esta Corte un derecho a terrenos soberanos, y es más serio cuando dicho solicitante no puede explicar qué es dicha obligación, cuando surge dicha obligación y qué quiere decir”.

Por su parte, el francés Jean-Marc Thouvenin sostuvo que “si la tesis de Bolivia fuera plausible, entonces cualquier país del mundo que se sienta víctima de una injusticia histórica podría reclamar a sus vecinos que satisfagan su demanda de cesión territorial”.

El encargado de cerrar la jornada fue el agente chileno Claudio Grossman, quien aseguró que “no hay un muro ente Chile y Bolivia, no hay muro entre Bolivia y el océano Pacífico (...) Bolivia no está encarcelada, y ciertamente no está encarcelada por Chile”.

Al cerrar su intervención, pidió que “respetuosamente que desestime todas las demandas del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Distorsión histórica

Desde La Moneda, el presidente chileno Sebastián Piñera siguió desde temprano los alegatos. Al final de la sesión, se comunicó con el canciller Roberto Ampuero, y luego ofreció su balance del proceso.

“En este juicio, no está en juego ni el territorio, ni el mar ni la integridad ni la soberanía de nuestro país”, sostuvo. Recordando la Guerra del Pacífico, manifestó que “esa gesta histórica nos llena de orgullo y no permitiremos que Bolivia intente distorsionar la historia”.

El mandatario agregó que “no existe en el mundo un trato más preferencial a un país mediterráneo que el que Chile otorga a Bolivia. Es más favorable que el que Chile otorga a sus propios ciudadanos”.

Antes, en La Haya, Ampuero había manifestado ante periodistas que Chile presentó “un relato basado en la verdad, en la justicia y anclado en el derecho internacional” y agregó que el alegato del país fue “macizo, contundente y demoledor”.

Las reacciones en el campo boliviano fueron menos duras que en jornadas anteriores. El agente de La Paz ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, realizó una invitación “al diálogo, pero un diálogo honesto (…) Hay que tener la capacidad de ver el futuro, un futuro de buena voluntad”. También se comprometió a que su país respetará cualquier fallo de la Corte Internacional de Justicia. “Los dos países respetan la jurisdicción de la corte. Bolivia lo hará y esperamos que Chile también lo haga”, sentenció.

Por su parte, el presidente Morales, quien siguió la sesión junto a su gabinete en el Palacio Quemado, en La Paz, escribió en Twitter que “Chile luego de atentar contra la integridad de nuestro territorio ahora trata de negar su obligación. Bolivia no pide que se le conceda un deseo, Bolivia exige que se reponga su derecho de salida soberana al mar”.

El proceso

La fase oral del juicio pone fin a casi cinco años de procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, por la demanda que presentó Morales en 2013. El proceso fue dilatado por una objeción preliminar que presentó Chile, que planteó que el tribunal de Naciones Unidas no tenía competencias en el caso, debido a que el Tratado de 1904, que definió las fronteras entre ambos países, era anterior a la creación de la Corte. La objeción fue denegada.

Tras los alegatos orales, los quince jueces evaluarán los documentos y presentaciones para tomar una decisión, que no tiene plazo definido, pero se ha especulado con que podría conocerse en diciembre.