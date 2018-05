Chile no reconoce elecciones presidenciales en Venezuela por ilegítimas y antidemocráticas

Actualidad internacional

La Moneda considera que el proceso no representa la voluntad de los ciudadanos. Hasta ahora, nuestro país y EEUU son los únicos que han confirmado que no avalarán la jornada.

El gobierno de Chile aseguró hoy que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela y con las que el presidente Nicolás Maduro buscaba repetir en el cargo por seis años más.

El presidente Sebastián Piñera aseguró vía Twitter que "Chile, como la mayoría de los países democráticos, no reconoce estas elecciones". "No cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas, y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano", aseveró.

El sábado ya el jefe de Estado había publicado un video con el que cuestionaba a Maduro por su "sed de ambición y de poder" que lo ha llevado a "seguir causándole tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo con tal de aferrarse al poder".

A él se unió el canciller chileno Roberto Ampuero quien consideró que el proceso estaba viciado "en su génesis, convocatoria, preparativos y ejecución". Aseguró en la red social de microblogging que "la comunidad internacional condena este proceso pues no cumple con los criterios mínimos de una elección libre, democrática, transparente y con garantías para todos".

Más temprano, desde una manifestación de venezolanos en el centro de Santiago, Eduardo Aninat, exministro de Hacienda chileno, junto al exdiputado del Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Tarud y Pedro García, exministro de Salud, envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos. "La comunidad internacional tiene que expresar una solidaridad activa con el pueblo venezolano que está luchando por recuperar su libertad y restablecer el sistema democrático en Venezuela (...) No cabe aquí hablar de elecciones democráticas sino de un fraude, y ese un desafío a la comunidad internacional", dijo Aninat desde el lugar en entrevista con NTN24.

Hasta el momento, Chile y Estados Unidos son los únicos países que se han pronunciado hoy sobre el proceso. En días previos, también Canadá, países de la Unión Europea e integrantes del Grupo de Lima habían asegurado que no avalarían la jornada.

