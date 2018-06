Actualidad internacional Chile será el país más golpeado por el alza del petróleo en Latinoamérica, dice Capital Economics La consultora británica estima que el avance del crudo podría golpear las exportaciones netas y aumentar la inflación. La recuperación del precio del petróleo tendrá efectos diversos sobre los países de América Latina, pero Chile será el más golpeado, aseguró hoy la consultora británica Capital Economics. Un análisis del economista para la región Quinn Markwith apunta que, de mantenerse el precio en su nivel actual de cerca de US$ 76 por barril, los exportadores de crudo, como Venezuela, Colombia y Ecuador, podrían ver crecer sus exportaciones netas entre un 1% y un 5,5% del Producto Interno Bruto en relación a 2017. Chile, en tanto, podría ver caer sus exportaciones netas en 1,5% del PIB, inscribiéndose como el "mayor perdedor" ante el fenómeno. Según el analista, "aunque el resto de la región también son importadores netos de petróleo, la caída en sus exportaciones netas debería ser menos severo". El alza del crudo podría, además, subir los precios al consumidor. En el caso de Chile, Capital Economics estima que la inflación sería 0,4% mayor este año debido al precio del petróleo, lo que "golpearía el gasto de los hogares". Pero el análisis también estima que, frente a ello, el Banco Central podría simplemente adelantar para este año el alza en las tasas de interés, que la consultora prevé para inicios de 2019. Capital Economics también prevé que los mayores precios del crudo mejoren la posición fiscal de Colombia y Ecuador, al tiempo que podrían aumentar la tensión política en otros países. Destaca el ejemplo del reciente paro de camioneros en Brasil, "pero sensibilidades similares están presentes en otros lugares de la región, notablemente en México y Argentina". Noticias Relacionadas Actualidad internacional Ahora en DF: Al menos 62 muertos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala Actualidad internacional Howard Schultz, el arquitecto de la expansión internacional de Starbucks, deja la empresa Actualidad internacional Presidente de Cuba recibe a senador de EEUU y al presidente ejecutivo de Google

