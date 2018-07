China alerta por efectos “catastróficos” de la guerra comercial y promete más represalias

Actualidad internacional

El presidente Trump enfrenta presión de su propio partido para que frene el enfrentamiento. En Chile, el gobierno teme por el precio del cobre.

China reforzó ayer sus advertencias por los efectos que podría tener la guerra comercial desatada por Estados Unidos, que el martes delineó nuevos aranceles por US$ 200 mil millones, adicionales a los US$ 34 mil millones que entraron en efecto la semana pasada.

El Ministerio del Comercio calificó como “un acoso totalmente inaceptable” las nuevas amenazas del gobierno de Donald Trump. En un comunicado, señaló que “para proteger el interés del país y su gente, el gobierno de China está obligado, al igual que en el pasado, a tomar represalias”.

Pero la advertencia de Beijing fue más allá. El viceministro de Comercio, Wang Shouwen, dijo a Bloomberg que la escalada de la disputa podría tener “consecuencias catastróficas” y que amenaza con “desintegrar” a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“EEUU ha tomado medidas unilaterales y proteccionistas al imponer aranceles adicionales”, señaló Wang. “Estos actos desafían y pisotean las reglas de la OMC y amenazan seriamente el sistema de comercio internacional. Si prevalecen, otros países seguirán el ejemplo. Sería catastrófico”.

El funcionario agregó: “Ciertamente esta es una crisis existencial para la OMC. Si se desintegra, la economía mundial se contraerá y 60% del comercio global desaparecería”.

Según fuentes consultadas por Bloomberg, hasta ayer no había planes para reactivar la comunicación oficial entre las dos mayores economías del planeta. Washington también ha tomado acciones contra otros países y, hasta ahora, China, Canadá, la Unión Europea, India, México, Noruega, Rusia y Suiza han levantado quejas ante la OMC.

Washington dividido

Enfrascado en la imposición de aranceles, el gobierno de Trump enfrentó ayer duras críticas desde su propio Partido Republicano, que teme por las eventuales alzas en el precio de los bienes y que haya un golpe a la actividad agrícola.

El mayor crítico en el oficialismo fue el senador Bob Corker, quien señaló que los cobros “no están siendo implementados por razones de seguridad nacional. Esto es un abuso de autoridad presidencial”.

El Senado, controlado por los republicanos, aprobó ayer por 88 votos contra once una moción que defiende la importancia del Congreso en el establecimiento de aranceles por razones de seguridad nacional. La moción simbólica no limita los poderes de la Casa Blanca, pero fue vista como una señal de rechazo a la guerra comercial.

En tanto, el presidente del comité de finanzas de la cámara alta, el también republicano Orrin Hatch, señaló que iniciará un proceso para que el Congreso recupere algunas de las atribuciones arancelarias que delegó en el Ejecutivo. En un comunicado, el legislador manifestó que las acciones de Trump son “temerarias”.

En la Cámara Baja también aumenta la presión. El oficialista Bill Flores señaló que “no debimos haber delegado estos poderes al presidente. Necesitamos comenzar a recuperarlos”.

No obstante, el presidente de la instancia, Paul Ryan, manifestó que espera dar más tiempo a Trump para que logre un acuerdo con su par chino, Xi Jinping. “No queremos atar las manos y el poder de negociación del presidente”.

El Congreso de EEUU enfrenta elecciones en noviembre y las represalias de China podrían golpear a estados de alta actividad agrícola y manufacturera que son importantes para la base electoral oficialista.

Preocupación en Chile

En Santiago, crecen las voces de alerta por los efectos que el enfrentamiento podría tener sobre la economía chilena.

“Si escala esta guerra comercial, el precio del cobre va a seguir bajando, o lo vamos a tener en estos niveles, que son más bajos de lo que teníamos por largo tiempo”, manifestó el ministro de Economía, José Ramón Valente. Agregó que el metal “cae básicamente porque está adelantando la posibilidad de que la economía mundial crezca menos de lo que está creciendo hoy día y que se requiera menos cobre”.

El secretario de Estado añadió que “en una guerra comercial perdemos todos y como país lo que podemos hacer es dar el ejemplo, mantenernos abiertos y en los foros internacionales hacer valer muy fuertemente nuestra voz”.

Por su parte, el jefe de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Rodrigo Yañez, señaló que “Chile siempre cree que el proteccionismo es una mala noticia. Como país pequeño, lejano y dependiente del comercio, tenemos que ser partícipes de las discusiones del futuro de las reglas del comercio internacional”.

"Las economías quieren más comercio, pero hay una resistencia a asumir que mejora la vida de todos"

En una visita de dos días a Chile, en medio de las preparaciones de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, su sigla en inglés) en el país el próximo año, el director ejecutivo del foro, Alan Bollard, reconoció ayer la "preocupación" del grupo de 21 economías por los aranceles instalados por China y EEUU.

"Los economistas de comercio tienden a pensar que es bastante obvio que el comercio impulsaría el crecimiento", dijo, en entrevista con DF. "Ahora hay muchos más cuestionamientos sobre eso y hay una resistencia a asumir que eso va a pasar. No todos lo dan por hecho. En las economías, no hay garantía de que todos estén mejor como resultado del comercio".

- ¿Qué rol puede tener APEC en la promoción del comercio libre, en medio de una guerra comercial?

- APEC es una organización de adhesión voluntaria. No es como la Organización Mundial del Comercio (OMC) que es vinculante legalmente y opera en la resolución de disputas. Hace dos meses, en Papua Nueva Guinea, la APEC logró consenso completo sobre todo menos la promoción del libre comercio. Nosotros seguiremos impulsando muchas iniciativas muy específicas. Por ejemplo, hay países afines que están intentando reducir las barreras para empresas que están involucradas en el comercio transfronterizo. Si eso funciona, probablemente se invitaría a toda la APEC. Espero que muchas economías se apunten, pero podrían no hacerlo.

-¿Significa que el libre comercio ya no es tema de acuerdos?

- Todas las economías quieren más comercio. Es la frase siguiente la que marca las diferencias: algunos dicen que quieren enfocarse en el comercio abierto y competitivo, otros dicen que quieren comercio justo y reglas justas. Hay diferencias de interpretación como esa.

- ¿Qué impacto prevé?

- Actualmente, el impacto sobre el comercio no es gigantesco, pero es suficiente para preocuparse. Creo que todas las economías están preocupadas de que no matemos la gallina de los huevos de oro y quieren ver que el crecimiento impulsado por el comercio continúe.

- APEC lleva casi 20 años sin admitir nuevos miembros. ¿Cambiará eso en el corto plazo?

- Hemos tenido mucha dificultad para tener consensos y todos tienen poder de veto. Ahora mismo, hay discusiones sobre la integración de Colombia, que es la única de la Alianza del Pacífico que no está. Eso también abriría la puerta a otros Asean que no están, como Camboya, Laos y Mianmar. Sobre ellos, podría haber acuerdo, pero para ser franco, eso abre otra pregunta grande que es India. No hay acuerdo sobre India.

Temor por efecto en crecimiento tiñe a las bolsas globales de rojo

La escalada en las tensiones comerciales en el ámbito global no dejó indiferentes a los inversionistas globales. Ayer, luego de los nuevos desarrollos de los disparos cruzados entre EEUU y China, la disminución del apetito por riesgo dejó su marca en la cotización de los activos considerados como más riesgosos.

Las bolsas, por ejemplo, sintieron el impacto, con las principales plazas bursátiles del mundo terminando la sesión en territorio de números rojos.

En Wall Street, el emblemático indicador Dow Jones perdió un 0,88% de su valor, mientras que el selectivo S&P 500 cedió un 0,71% durante el día.

En el Viejo Continente, el efecto fue similar: el EuroStoxx 50 paneuropeo cayó 1,47%, acompañado de bajas de 1,53% alemán, de 1,3% en el FTSE 100 inglés y de 1,48% en el CAC francés. Asia también registró caídas por sobre 1% en sus principales indicadores, en el epicentro de las preocupaciones por las tensiones entre EEUU y China. En el gigante asiático, el indicador CSI 300 de las bolsas de Shanghai y Shenzhen cayó 1,73%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,29%.

Latinoamérica no se restó de la tendencia global, con todos los principales índices bursátiles de la región –con la única excepción del IPC mexicano– a la baja, incluyendo el IPSA local que cayó 0,48% hasta los 5.297,49 puntos.

Pero la renta variable no fue la única clase de activos que se vio afectada por la turbulencia de los mercados globales. Las monedas emergentes cayeron casi en bloque, mientras que el dólar ganó fuerza en el escenario global, y los commodities sufrieron un destino similar. El cobre, por ejemplo, se contrajo un 2% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, cayendo hasta su menor valor en casi un año, con la libra en US$2,80411.

Estas cifras reflejan la preocupación de los agentes del mercado internacional por la guerra comercial entre las principales potencias económicas del mundo. Esto porque este tipo de medidas ponen el riesgo el crecimiento económico global, cuya solidez le dio vuelo al rally de los activos de riesgo que llevó a varias plazas bursátiles a marcar máximos históricos entre fines del año pasado y enero de este.