China bajará aranceles y crece tensión con EEUU

Actualidad internacional

La potencia recortará los gravámenes a 1.500 bienes de todo el mundo. Ayer, Trump la acusó de intentar interferir en las elecciones.

El Consejo Estatal de China anunció ayer una rebaja transversal de aranceles a 1.500 productos que el país importa desde todo el mundo, una medida que podría ayudar a compensar los aumentos de precio a los consumidores por la guerra comercial que el país tiene con Estados Unidos.

La medida incluye a las maquinarias (cuyos impuestos de entrada se reducirían de un promedio de 12,2% a 8,8%) y materiales de construcción (que pasarían de 11,5% a 8,4%), además de equipos eléctricos y textiles, entre otros.

Según la autoridad, la medida contribuirá a bajar la carga tributaria en unos 60 mil millones de yuanes (US$ 8.700 millones). Con ello, el arancel promedio entre las naciones más favorecidas, una medición común de las barreras arancelarias, pasaría del 9,8% actual a 7,5%.

El recorte también va de la mano del objetivo de la potencia asiática de aumentar las importaciones, a medida que busca impulsar el consumo doméstico y el crecimiento.

China y EEUU no han abierto canales de negociación desde que, el lunes, Washington impusiera aranceles de 10% a productos chinos por un total de US$ 200 mil millones, adicionales a los US$ 50 mil millones afectos este año. Beijing ha respondido con gravámenes sobre bienes por US$ 110 mil millones.

La tensión política aumentó ayer, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el país buscaba interferir en las elecciones legislativas de noviembre, en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Beijing rechazó las acusaciones.