China desmiente encuentro con oposición venezolana

Actualidad internacional

Gobierno de Xi Jinping asegura que informaciones sobre reuniones son "noticias falsas".

China aseguró hoy que las informaciones que se publicaron ayer sobre unas conversaciones entre diplomáticos chinos y la oposición de Venezuela para proteger las inversiones en el país latinoamericano eran "noticias falsas".

La información fue reseñada por el diario The Wall Street Journal que afirmó que los diplomáticos, preocupados por los proyectos de petróleo en la nación caribeña y los casi US$ US$ 20 mil millones que ese país le debe a Beijing, se habían reunido en Washington con representantes del presidente interino Juan Guaidó.

El medio aseguraba que con los encuentros, China estaba jugando todas las cartas posibles mientras aumenta la presión internacional sobre Nicolás Maduro para que abandone el poder y se desarrollen elecciones libres.

De hecho, al ser consultado sobre el rumor de conversaciones en una reunión informativa el 1 de febrero, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que Beijing "ha estado en estrecha comunicación con todas las partes de diversas maneras sobre la situación en Venezuela".

"No importa cómo evolucione la situación, la cooperación entre China y Venezuela no debe ser socavada", dijo.

Relaciones de décadas

Las relaciones de China con Venezuela florecieron bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, quien buscó alianzas con países como Cuba, Irán, Rusia e India en un esfuerzo por combatir el "imperialismo" de Estados Unidos.

Desde entonces, los préstamos con esas naciones -principalmente Beijing y Moscú- a cambio de petróleo venezolano han brindado un apoyo vital para mantener con vida al régimen. Sin embargo, desde la llegada de Maduro al poder en 2013, la economía empezó a disminuir y la producción petrolera cayó a más de la mitad mitad después de años de malas decisiones. Con ello, se han tensionado las relaciones con los aliados tradicionales.