China habría crecido 6,8% en 2017, con una desaceleración a fin de año

Actualidad internacional

Las políticas medioambientales y de control de los créditos están pesando sobre el desempeño del país asiático, que se expandiría 6,5% este ejercicio.

A un día de la publicación de las cifras del crecimiento chino en 2017, los expertos especulan sobre qué tanto afectarán a la segunda economía mundial las políticas gubernamentales para combatir la contaminación y restringir los créditos riesgosos, uno de los principales motores de la expansión del gigante asiático.

Según los pronósticos tanto de economistas de Reuters como de Bloomberg, el Producto Interno Bruto del país se desacelerará levemente a 6,7% en el último trimestre del año, desde 6,9% en el primer semestre y 6,8% registrados en el tercer trimestre.

“Vemos el crecimiento en el cuarto trimestre moderándose ligeramente a 6,7%, con un impulso trimestral menos pronunciado”, dijeron en una nota a clientes analistas de UBS.

Así, la cifra para el año completo sería de 6,8%, una leve aceleración desde el 6,7% registrado en 2017. La semana pasada, el premier chino, Li Keqiang, se mostró confiado en que el crecimiento alcanzó 6,9% en 2017, por encima de la meta del Estado de alrededor de 6,5%. “La situación general fue mejor de lo esperado”, aseguró.

Pronóstico para 2018

Sin embargo, para el año en curso, el pronóstico no es tan alentador, con los expertos encuestados por Reuters esperando que la economía se desacelere a 6,5%.

Según el analista de China Merchant Securities, Zhang Yiping, el crecimiento puede ubicarse “muy por debajo de expectativas” por el mayor escrutinio financiero y el creciente costo de los créditos, después de la incursión en gastos de infraestructura liderada por el gobierno que impulsó el crecimiento en los años anteriores. Las medidas contra el sobrecalentamiento del mercado inmobiliario también pesarán sobre la economía este año, así como la guerra contra la contaminación medioambiental.

“Probablemente, veremos un impacto compuesto sobre el crecimiento de todas estas políticas parciales”, dijo a Reuters Qu Hongbin, economista jefe de Gran China de HSBC. “Por separado, todas (las medidas) se ven espectaculares, pero juntas al mismo tiempo, pueden terminar con poner todavía más presión a la baja sobre el crecimiento que le gustaría ver al gobierno”, agregó.

Las políticas para combatir la contaminación pesaron sobre las cifras de importación de crudo, cobre y hierro a fines del año pasado, mientras que el monto de créditos bancarios se redujo a la mitad en diciembre.

Visión optimista

En tanto, los expertos encuestados por Financial Times presentan una visión distinta sobre la economía china: el crecimiento del país está repuntando desde la ralentización de los años anteriores, pero esta mejora no se notará, porque las cifras negativas no quedaron reflejadas en los datos oficiales.

Tres provincias ya reconocieron que han inflado las cifras económicas para 2016 (hasta 40%), y están a la espera de la revisión de sus números del PIB.

En tanto, los indicadores reales, como los resultados de las empresas y el crecimiento de los precios al productor apuntan a una mejora en el sector industrial. La actividad manufacturera repuntó inesperadamente a fines del año, mientras que el sector de servicios también mejoró, anotando 53,9 puntos, su mayor nivel desde el inicio de los registros en 2015.

“Ya tenemos tantos datos de mejor calidad para 2017, que la tasa oficial del crecimiento del PIB -que esperamos sea cercana a la de 2016- no será valorada por los inversionistas cuando sea publicada”, dijo a FT Andy Rothman, economista de Matthews Asia.

Las mejoras en el comercio global y el repunte en el crecimiento mundial son los vientos a favor del gigante asiático. A inicios del mes, JPMorgan elevó el pronóstico del PIB de China para 2018 a 6,7%, por una mejora en la demanda mundial por exportaciones chinas. El único riesgo sería el proteccionismo comercial. El lunes, en una conversación telefónica, Donald Trump reiteró a Xi Jinping su preocupación sobre el déficit comercial de EEUU con China, que calificó de “insostenible”.