China planea bajar aranceles a sus socios en medio de escalada de la guerra comercial con EEUU

Actualidad internacional

El gigante asiático intenta profundizar su apertura económica, ad portas de que entren en vigencia gravámenes sobre casi la mitad de sus exportaciones a la potencia norteamericana.

A días de que entre en vigencia el mayor paquete arancelario con que Estados Unidos ha golpeado a China desde que comenzó la guerra comercial, el gigante asiático delinea una nueva estrategia. Fuentes oficiales dijeron a Bloomberg que Beijing planea reducir los aranceles a la mayoría de sus socios comerciales en el mundo a partir de octubre, con lo que podría ayudar a compensar el alza de los costos a los consumidores que generará el enfrentamiento con Washington.

El primer ministro chino Li Keqiang no confirmó detalles del plan, aunque sí sostuvo que su país recortaría impuestos a las importaciones, a medida que intenta estimular el consumo doméstico para impulsar la economía. La versión oficial de diferentes ministerios es que la guerra comercial no alterará sus planes de reforma.

El promedio de aranceles de China al mundo es de 9,8%, frente al 3,4% que tiene EEUU. No está claro si la potencia asiática incorporaría a la primera economía mundial en un eventual recorte arancelario, pero hacerlo “sería una señal de que quieren reducir las tensiones”, señaló el economista Chang Shu, de Bloomberg Economics.

Por su parte, Tommy Xie, de Oversea-Chinese Banking en Singapur, dijo a Bloomberg que los nuevos recortes “son un gesto (…) China está enviando un mensaje de que seguirá abriéndose y reformándose sin importar la guerra comercial. Es un compromiso con una audiencia nacional e internacional”.

Tiempos de guerra

Los nuevos cobros impuestos por la Casa Blanca entrarán en vigor el lunes, con lo que los productos chinos afectados por las medidas de Trump llegarán a US$ 250 mil millones. Por su parte, Beijing ha asegurado que responderá con represalias contra US$ 60 mil millones de importaciones estadounidenses.

A medida que se aproxima el plazo, las empresas intentan apresurar sus envíos previos a la temporada de festividades en EEUU. También tienen los ojos puestos en el 1 de enero, cuando la tasa arancelaria en casi la mitad de los envíos chinos a EEUU subirá de 10% a 25%.

En tanto, Beijing podría establecer cuotas de importación y aumentar las barreras de entrada a productos estadounidenses, además de poner trabas aduaneras a las importaciones desde la potencia norteamericana, según un reporte de Nomura.

Pero la estrategia podría cambiar si es que Trump cumple su promesa de sumar cobros sobre US$ 267 mil millones de importaciones chinas, lo que golpearía a casi todos los envíos del gigante asiático. Goldman Sachs aumentó ayer de 55% a 60% las probabilidades de que la Casa Blanca lleve a cabo la amenaza.

Efectos globales

La economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Laurence Boone, advirtió ayer a Bloomberg TV que los precios al consumidor en EEUU podrían subir entre 0,23 y 0,5 puntos porcentuales debido a la guerra comercial. Ello, agregó, “recortaría” el PIB en entre 0,1 y 0,4 puntos, “dependiendo de si se aplican las medidas completas”.

Sobre el resto del mundo, el debate sigue abierto. De impactarse todo el comercio entre las dos mayores economías mundiales, sólo sería el 5% del intercambio global.

En Chile, la Cancillería espera un anuncio oficial de China -el mayor comprador de las exportaciones del país y con quien hay un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2005- para determinar el impacto de una eventual rebaja tributaria. En 2017, el intercambio bilateral llegó a casi US$ 34.600 millones.

Ma retira promesa de crear 1 millón de empleos por conflicto comercial

La guerra comercial que Donald Trump desató contra China hará imposible que el cofundador de Alibaba, Jack Ma, cumpla la promesa que le hizo al presidente estadounidense a inicios de su mandato de crear 1 millón de empleos en la primera economía mundial.

Ma, el hombre más rico de Asia, lo anunció ayer en una entrevista con la agencia estatal de noticias china, Xinhua.

"La promesa se basó en que China y EEUU tuvieran una relación colaborativa y amistosa", manifestó el ejecutivo. "La situación ahora ha destruido completamente nuestra premisa, así que ya no se puede cumplir", sentenció.

En una crítica velada al mandatario estadounidense, el ejecutivo agregó que "el comercio no es un arma y no debería usarse para iniciar guerras. Debería ser una herramienta de paz".

Sus dichos echan por tierra uno de los esfuerzos más notorios de cooperación entre las dos mayores economías del planeta, que había iniciado con una reunión entre el empresario y Trump en enero de 2017. La idea era que Alibaba añadiera a más PYME estadounidenses a su plataforma, para ayudarlas a crecer.

El ejecutivo no ha escondido su rechazo al conflicto comercial entre China y EEUU. Ya el martes, había advertido que las autoridades asiáticas debían prepararse para un conflicto que se prolongaría más allá de la presidencia de Trump, a medida que ambos países luchan por la supremacía económica.

"En el corto plazo, las comunidades empresariales en China, EEUU y Europa tendrán problemas", señaló en un evento de su empresa en Hangzhou. "Esto durará mucho. Si están buscando una solución rápida, la respuesta es que no la hay", manifestó.

En su entrevista con Xinhua, Ma sostuvo que él y Alibaba continuarían colaborar con la generación de vínculos comerciales sanos.