China seguirá batiendo récords en consumo de materias primas y Japón cree que el cobre seguirá subiendo

Actualidad internacional

El nuevo año está comenzando con favorables perspectivas para las economías exportadoras de materias primas, especialmente para los productores de cobre, como Chile.

Ello porque China está marcando nuevos récord de consumo de importaciones, y todo indica que a pesar del menor crecimiento del gigante asiático, la tendencia va a continuar.

JX Nippon Mining & Metals, la mayor fundición de Japón, confirmó que el metal todavía tiene margen para seguir apreciándose, respaldado por la creciente demanda de todo tipo de artículos, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos.

"Se esperan altibajos este año, pero la tendencia alcista del mercado no cambiará", dijo Shigeru Oi, presidente de la compañía en una reunión de la industria. Según el ejecutivo, los actuales niveles de precios no son suficientemente altos como para que las mineras activen nuevos proyectos y necesitarían un nivel más cerca de los US$ 3,62 la libra para cubrir costos.

En el último año, el metal se ha apreciado 30% y actualmente se transa en la Bolsa de Metales de Londres en torno a US$ 3,23 la libra.

JX Nippon Mining tiene una participación mayoritaria en Pan Pacific Copper , que a su vez es propietaria de la mina de cobre Caserones, en Chile.

Apetito insaciable

Un factor clave para el futuro de los commodities será China, una economía que sigue engullendo materias primas y marcando nuevos récords de consumo de todo tipo de cosas, desde petróleo hasta soya.

Pese a que este año el gobierno chino profundizó los recortes a la capacidad industrial e impuso restricciones ambientales y al crédito para las empresas, la demanda de materias primas siguió aumentando en el consumidor más grande del mundo, lo cual ayudó a que los retornos de las materias primas globales avanzaran por segundo año consecutivo.

El Índice Bloomberg Commodity subía 0,2% a las 9:55 de Londres, en su cuarto día consecutivo en alza. Este indicador de retornos de las materias primas aumentó 0,8% el año pasado tras avanzar 11,4% en 2016.

Como el presidente Xi Jinping está consolidando su poder detrás de una economía que podría haber registrado su primera aceleración en un año completo desde 2010, hay pocas señales de que el coloso chino de las materias primas desacelere al ingresar en 2018.

“La expansión económica de China viene superando las expectativas desde el segundo semestre del año pasado, lo cual aumenta la demanda de todo tipo de materias primas”, dijo en entrevista telefónica Guo Chaohui, analista de China International Capital, con sede en Beijing. “Anticipamos que el crecimiento económico seguirá fuerte en 2018, lo cual mantendrá el apetito del país por las importaciones”.

Récords de consumo

La corona del mayor importador mundial de petróleo ahora la tiene firmemente China porque las importaciones anuales del país superaron las de EEUU por primera vez en la historia. Lo que es más importante, China también es uno de los principales compradores de crudo estadounidense.

Los envíos entrantes de todo el mundo —desde Rusia y Arabia Saudita hasta Venezuela— dieron un salto de cerca de 10% y promediaron 8,43 millones de barriles por día en 2017, mostraron este viernes datos de la Administración General de Aduanas de China.

La segunda economía más grande del mundo también se está dando cuenta de que la clave para ganar la guerra contra el smog podría estar en el exterior. Se están importando cantidades récord de mineral de hierro con densidades menos contaminantes —por lo general no disponibles en China— para alimentar la gigantesca industria del acero del país; las importaciones aumentaron 5% y ascendieron a 1.070 millones de toneladas en 2017.

Además, China está tratando de limpiar su aire, pero también busca más alimento para los cerdos de sus grandes establecimientos rurales en expansión. La explosión de crecimiento económico en los últimos veinte años enriqueció a la población, y la mejora en el estándar de vida estimula el consumo de carne.

A medida que fueron crecieron los establecimientos rurales de gran tamaño, también aumentó la demanda de soya que se tritura para elaborar pienso para los cerdos. Las importaciones chinas de la oleaginosa saltaron casi 14% y alcanzaron el récord de 95,54 millones de toneladas en 2017.

Se proyecta que aumenten a la cifra sin precedentes de 97 millones de toneladas en los doce meses que terminan en septiembre de 2018, según el Departamento de Agricultura de EEUU. El país representará 65% del comercio mundial, según los datos.