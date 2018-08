China y EEUU se preparan para endurecer más la guerra comercial, que cumple un mes

Actualidad internacional

Beijing asegura que está lista para un conflicto “prolongado”, mientras Trump considera que los aranceles “funcionan bien”.

A un mes de que se aplicara la primera ronda de aranceles cruzados, las dos mayores economías del planeta van en camino a endurecer sus ataques en la arena comercial, sin que los diálogos informales se hayan traducido aún en una negociación oficial.

Una editorial en el diario chino Global Times fue la más reciente señal de que el escenario podría extenderse. El texto manifestó que el país está preparado para una “guerra prolongada” y que no teme sacrificar sus intereses económicos en el corto plazo.

“Considerando las demandas irracionales de Estados Unidos, la guerra comercial es un acto que apunta a aplastar la soberanía económica de China e intentar que China sea un vasallo económico de EEUU”, señaló la editorial.

La publicación llegó después de una serie de mensajes que apuntaban a que la Casa Blanca no estaba lista para ceder. En Twitter, el presidente Donald Trump aseguró el fin de semana que “los aranceles están funcionando muy bien” y que “como mínimo, haremos pactos comerciales mucho mejores para nuestro país”.

En un acto electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre, tuvo palabras aún más duras: “Hemos reconstruido China y es hora de que reconstruyamos nuestro país”, sentenció.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, acusó a Beijing de ser “el principal maleante que ha estado intentado usar el libre mercado” y dijo que Washington está dispuesto “a llegar hasta donde sea para que China cambie su comportamiento. Necesitan entender eso”.

La semana pasada, el gigante asiático había amenazado con imponer aranceles a importaciones estadounidenses por US$ 60 mil millones. A inicios de julio, Trump estableció los primeros cobros directos contra China por un total de US$ 34 mil millones, lo que fue respondido con medidas proporcionales; podría subir la cifra a US$ 50 mil millones y ya inició gestiones para aumentarla a US$ 200 mil millones. El mandatario ha asegurado que está dispuesto a aplicar los cobros e, incluso, duplicarlos para cubrir casi la totalidad de las importaciones chinas. En tanto, las amenazas de Beijing, hasta ahora, llegan a US$ 60 mil millones.

Las fichas de Beijing

A medida que la guerra comercial avanza, China ha adaptado su política económica para dar mayor prioridad al crecimiento, tras años de intentar controlar la expansión de la economía en base a la deuda.

Mientras el banco central ha implementado estímulos como reducir las exigencias de efectivo a entidades en todo el país y el gobierno ha llamado a las ciudades a retomar el gasto, el país volvió a tener una cuenta corriente equilibrada en el segundo semestre, según cifras publicadas ayer.

“Las autoridades le pondrán más atención a los cambios en la cuenta corriente a medida que se acercan a un equilibrio cercano a cero, lo que es una señal de que hay menos espacio para apreciación de la moneda”, dijo a Bloomberg el economista jefe para el país de Standard Chartered, Ding Shuang.

Desde abril, el yuan ha perdido 9% de su valor frente al dólar, un hecho que ha intensificado las acusaciones de Trump de que la segunda economía mundial manipula su moneda para favorecer la exportación. No obstante, la baja de la divisa es consistente con la actividad bursátil: el CSI 300, que agrupa a empresas chinas en las bolsas de Shangai y Shenzen, ha perdido cerca de 19% en lo que va del año y el lunes retrocedió 1,3%.

Mientras Beijing ya ha identificado un total de 6 mil productos que podría gravar, entre ellos el gas natural licuado, la soya y otros, el país aún no ha tomado medidas en industrias esenciales para EEUU, como la de aviones y algunas partes de computador, que no son producidas localmente.

Posible negociación

Las amenazas crecientes de Washington parecen dirigidas a forzar a Beijing a volver a una negociación, luego de que los diálogos se quebraran en junio. Medios estadounidenses han reportado diálogos informales entre funcionarios del Departamento del Tesoro y el equipo del viceprimer ministro Liu He, aunque hasta ayer no había señales de que ambas partes retomaran las discusiones oficiales.

La falta de diálogo preocupa a autoridades y a los mercados. El asesor de Goldman Sachs y expresidente de la Comisión Europea, José Barroso, dijo a Bloomberg TV que “el mayor riesgo que hay hoy para la economía global es el proteccionismo, no sólo por el impacto en el comercio sino también por la confianza de las empresas”.