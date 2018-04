¿Cómo definir el desarrollo para Chile? Nuestros lectores también entran al debate

Actualidad internacional

La semana pasada el DF publicó que Chile alcanzará los US$ 30 mil de PIB per cápita en 2022 y se abrió un gran debate en Facebook. Aquí recogemos parte de esa discusión.

¿Es Ecuador un país desarrollado? La respuesta es, rápidamente, no. ¿Es Japón un país desarrollado? Sí, claro. ¿Pero qué dicen los economistas de Malasia o Rusia? La respuesta ya no es tan clara. Y es que dónde trazar la línea que separa a las economías en desarrollo de las avanzadas no es obvio y esto es lo que explica que no exista un criterio que esté universalmente aceptado.

La semana pasada Diario Financiero publicó una nota que daba cuenta de que Chile alcanzará los US$ 30 mil de Producto Interno Bruto per cápita, medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra, en 2022. Esto a propósito de las estimaciones que publicó el Fondo Monetario Internacional en su informe Panorama Económico Mundial.

La nota generó un debate entre nuestros lectores, que a través de Facebook plantearon cuáles son, para ellos, los parámetros que se necesitan para que nuestro país ingrese al selecto grupo de las naciones desarrolladas.

El consenso fue que más allá de una cifra, hay indicadores cualitativos que deberían tomarse en cuenta para medir si un país alcanzó o no el estatus de avanzado. Pero cuáles son esos indicadores, eso no está claro.

Clasificaciones más aceptadas

Los economistas tampoco han podido ponerse de acuerdo. Algunas organizaciones internacionales plantean como elemento diferenciador la membresía de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), o el llamado “club de los países ricos”, al que Chile pertenece desde 2010.

Si se apela a una cifra concreta, el Banco Mundial establece como umbral entre los países desarrollados y en desarrollo un nivel de ingreso per cápita de US$ 6 mil a precios de 1987.

Para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, una economía industrializada tiene un PIB per cápita superior a US$ 20 mil, en base a datos de 2005 a precios corrientes de dólares internacionales. Chile llegará a los US$ 18.384 recién en 2023.

El FMI, por su parte, introdujo a principios de los ’80 un sistema que dividía a los países en desarrollo de los industriales, pero sin explicar sus criterios de clasificación. En 1997 renombró a los países industriales como avanzados, en reconocimiento de que la manufactura tenía un papel cada vez menor en la economía.

Pero una pista la entregó el Fondo ese mismo año, al sumar a Israel, Corea del Sur y Singapur al selecto grupo. Esto lo hizo como un reflejo del “rápido desarrollo económico y al hecho de que ahora todos comparten un número de características importantes con los países industriales, incluyendo niveles relativamente altos de ingresos, mercados financieros bien desarrollados y altos niveles de intermediación financiera y estructuras económicas diversificadas con sectores de servicios de rápido crecimiento”. Haciéndose cargo de que el desarrollo no pasa sólo por el nivel de ingresos, sino por el bienestar de la población, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó en 1990 su Índice de Desarrollo Humano (IDH), que está compuesto por tres parámetros que miden los logros de los países en longevidad (expectativa de vida), educación (años de escolaridad reales y esperados) e ingresos (Renta Nacional Bruta per cápita por paridad de poder de compra).

Con estos datos se elabora un índice que va del 0 (menor desarrollo) al 1 (mayor desarrollo) y que dividía a los países en bajo, medio o alto desarrollo humano. Pero a partir de 2010 se utilizan sólo dos categorías: los países desarrollados son los que están en el cuartil superior de la distribución del IDH, los países en desarrollo son los tres cuartiles restantes.

Chile desarrollado ¿cuándo?

En 2010, durante su primer gobierno, el presidente Sebastián Piñera se planteó como meta que Chile alcanzara el desarrollo, tomando como referencia a Grecia, España y Portugal, en una década. Esos países tenían un PIB per cápita PPC cercano a los US$ 30 mil en 2010, un nivel al que llegaremos recién en la próxima década.

En este segundo gobierno, el presidente ha sido esquivo a ponerle una cifra al desarrollo. El año 2023 parece ser la meta en términos de ingreso, ¿pero cuándo lo será en términos de calidad de vida?

La opinión de nuestros lectores

Rodrigo Perso Leyton Rossi

Ojo que EEUU se considera un país industrial desarrollado a pesar de tener una desigualdad rampante, donde los estudiantes cargan con deudas universitarias durante décadas y donde un gran porcentaje de los sin techo tienen trabajo y vehículo, pero no casa debido a facturas médicas. No es necesario ser igualitario al estilo Estado de bienestar europeo, para ser considerado desarrollado.

Kurt Haarmann

Falta mejor educacion civica, mejor distribucion del ingreso, industrializar nuestra matriz productiva, diversificar sistemas de transporte, y un laaaaaargo etc.

Agustin Solari

Por qué un país históricamente pobre como Irlanda, logró un PIB per cápita 75% más alto que el de España? Y si mejor copiamos lo que ha hecho Irlanda o incluso Singapur?

Luis Delgado Cortés

El PIB per cápita es un indicador a considerar siempre, no obstante, debe ir de la mano con otros índices como el HDI (Human Development Index) y -hasta cierto punto- el coeficiente Gini. Recién ahí se puede hacer una estimación del nivel de desarrollo del país.

Mauricio Morales Ardiles

Santiago desarrollado, el resto de las regiones siguen tal cual.

Mariana Utreras

Estamos bien lejos de ser un país desarrollado, ya que el desarrollo no sólo se mide por el ingreso per cápita, nos falta muchísimo en otros temas de los que hay aprender de otros países desarrollados. Acá sólo se limitan a copiar las cosas malas de afuera.