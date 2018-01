Confirman primeros cambios en el gabinete de PPK

Actualidad internacional

El mandatario cambió titulares de Agricultura, Defensa y otros siete ministerios, causando críticas inmediatas.

Dos semanas de especulaciones sobre los cambios en el gabinete peruano quedaron atrás, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski jurará en unos minutos a su renovado gabinete, llamado "gabinete de reconciliación", con que busca superar la crisis política que vive su gobierno.

Mientras que los detalles no están claras todavía, algunos cambios sí ya han sido confirmados.

Así, según el diario El Comercio, el Ministerio de Defensa -después de que su titular Jorge Nieto renunció en protesta al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori- estará a cargo de Jorge Kisic, teniente de las fuerzas aéreas del país en retiro que estuvo encargado del plan de reestructuración de la FAP.

También cambió el titular del Ministerio de Agricultura, que será encabezado por José Arista, exviceministro de Hacienda y exdirector del Banco de la Nación. Anticipándose al anuncio oficial, el ahora exministro, José Manuel Hernández, se despidió de su cartera a través de Twitter, señalando que "fue un gran placer servir al país y a los agricultores" y agradeciendo al PPK por la "oportunidad de servir".

PPK hizo cambios en ministerios de Producción, Desarrollo Social, Cultura, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Salud y Trabajo y Empleo. La nueva titular de la Cancillería, Cayetana Aljovín, dejó su cartera de Energía a su viceministra Angela Grossheim.

Los nuevos ministros de Salud y de Trabajo, Abel Salinas y Javier Barreda, son miembros del partido izquierdista Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra). Pero lejos de causar la reconciliación, la candidatura de este último ya provocó el rechazo de su colectividad. El congresista aprista Mauricio Mulder, aseguró que lo único que ha hecho el gobierno con su nombramiento es "declarar la guerra" al partido que decidió no participar en el nuevo gabinete. "Que no cuente con nosotros para sus cuentos de reconciliación porque Aráoz está demostrando no tener palabra", manifestó.

Por su parte, el portavoz de oficialista Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó ayer que el nuevo gabinete será de "resiliencia" más que reconciliación, agregando que el gobierno "puede volver a reacomodarse y de hecho va a tener nueva fuerza". "La reconciliación es hacia el pueblo peruano y la unión nacional tiene que ver con las fuerzas políticas y el pueblo", agregó.

PPK sufrió 18 cambios en su gobierno durante 18 meses que está en el cargo, por la feroz oposición fujimorista que enfrenta en el Congreso.