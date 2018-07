Confirman que Hugo Chávez murió dos meses antes de lo que informó el gobierno venezolano

Actualidad internacional

La exfiscal Luisa Ortega asegura que la fecha real del fallecimiento fue ocultada para interferir con las disposiciones que establece la constitución para un proceso de transición en el caso muerte de un presidente en ejercicio.

El fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, adorado por sus seguidores, encarnaba en su persona los principales atributos de la revolución bolivariana que buscó impulsar por la región. Por eso, en los últimos días de su enfermedad, se multiplicaron las sospechas de que el gobierno ocultó la fecha real de su fallecimiento para evitar que su partida provocara el final del movimiento político que él lideró. Esas sospechas finalmente parecen haber sido confirmadas.

Así lo aseguró la exfiscal Luisa Ortega Díaz, una antigua discípula de Chávez que fue destituida del cargo hace un año por criticar a su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro, y que ahora forma parte de la oposición.

Ortega reveló detalles sobre esos días críticos para el régimen en una entrevista concedida a la periodista Sebastiana Barráez, en Bogotá, y publicada por el portal Punto de Corte. En ella asegura que la muerte del líder bolivariana le fue comunicada por Diosdado Cabello, uno de los más estrechos lugartenientes de Chávez y ahora el segundo hombre más fuerte en el régimen Maduro.

Según su testimonio, Chávez falleció el 28 de diciembre de 2012, y no el 5 de marzo de 2013, como fue informado en su momento.

“Si yo hubiese participado de las decisiones que tomaron en ese momento, lo diría. Lo que sí te puedo decir, es que yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre y me llama Diosdado: 'Vente, que Chávez se murió’. Pero después me llama para decirme que no se murió», explicó en la entrevista.

Consultada sobre si el cuerpo en el féretro que se presentó al público durante los doce días del funeral, en el cálido ambiente tropical de Venezuela, era en realidad Chávez, respondió: “No sé si era él quien estaba en el ataúd, tampoco sé si realmente venía en ese cajón desde el Hospital”.

Según Ortega, le fecha real de la muerte habría sido ocultada para interferir con las disposiciones que establece la constitución para un proceso de transición en el caso muerte de un presidente en ejercicio.

En este sentido, la exfiscal agregó que ese proceso de traspaso generó tensiones entre Cabello y Maduro. “Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado está convencido de que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder. Ellos se ponen de acuerdo porque lo que están defendiendo es ese grupo delincuencial y, como todo delincuente, tienen códigos y saben que deben permanecer unidos; de lo contrario, los van a derrotar y a enjuiciar».

Chávez murió de un agresivo cáncer denominado «rabdiomiosarcoma» en el bajo vientre, que fue tratado en Cuba.