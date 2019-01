Congreso de EEUU aprueba ley para reabrir el sector público sin fondos para el muro de Trump

Actualidad internacional

El texto aún debe ser visado por el Senado, donde la mayoría republicana ha dicho que no considerará un texto que no tenga el respaldo del presidente.

Apenas horas después de que los demócratas retomaran el control de la cámara baja en Estados Unidos, la disputa entre el partido y el presidente Donald Trump por el cierre federal quedó más lejos que nunca de solucionarse.

La oposición aprobó esta madrugada dos proyectos de ley presupuestaria que pondrían fin al llamado shutdown, que ha estado en efecto durante dos semanas, pero que no incluyen los más de US$ 5 mil millones exigidos por el mandatario para construir un muro en la frontera con México.

El cierre parcial comenzó en diciembre, cuando el Senado -dominado por el oficialismo- aprobó un texto similar que Trump se negó a firmar y que, finalmente, sus republicanos en la cámara baja también rechazaron.

Pero la nueva mayoría demócrata que asumió ayer aprobó proyectos que, según la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, son "palabra por palabra lo que el Senado aprobó" en diciembre, por lo que espera que la cámara alta los respalde. "El presidente no puede tener a los empleados públicos como rehenes porque quiere un muro que no es efectivo", agregó.

No obstante, ante la presión de la Casa Blanca, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha señalado que no tramitará un proyecto que no cuente con el respaldo previo de Trump. Esta mañana, manifestó que el voto en la cámara baja era "teatro político, no legislatura".

El cierre federal tiene a cerca de 450 mil empleados federales trabajando sin saber cuándo recibirán su sueldo. Otros 380 mil trabajadores no esenciales han sido suspendidos de sus puestos sin pago. Además de museos y parques públicos, el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Protección Ambiental permanecen cerrados. La siguiente víctima podrían ser las cortes federales.