Corea del Norte cancela cumbre con el Sur y pone en duda histórica reunión con Trump en junio

Actualidad internacional

El régimen de Kim Jong-un consideró una "provocación" los ejercicios militares de EEUU con su país vecino.

Corea del Norte canceló abruptamente una nueva reunión de alto nivel agendada para mañana con Corea del Sur, en rechazo a los ejercicios militares que esta última realizó en conjunto con Estados Unidos y que describió como una "provocación".

Junto con ello, el régimen de Kim Jong-un advirtió por el destino de la histórica reunión planificada para el 12 de junio con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

La decisión de Pyongyang llega en momentos de alta expectación por el pacto acordado con Seúl sobre la desnuclearización de la Península Coreana y el fin de una guerra que lleva 65 años en tregua.

Precisamente hoy, el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Han Tae-song, señaló que su país se unirá a los esfuerzos mundiales de un desarme nuclear, "para lograr una prohibición total de los ensayos nucleares".

Washington afirmó que sigue planeando la mediática reunión pero al mismo tiempo advirtió que no tiene previsto cancelar sus ejercicios militares con Corea del Sur.

"No hemos escuchado nada de ese Gobierno (norcoreano) ni del Gobierno de Corea del Sur que indique que no vayamos a continuar con esos ejercicios o que no vayamos a seguir planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un para el próximo mes", dijo La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert.