Costo estimado del cierre federal en EEUU superó al del muro de Trump: US$ 11 mil millones

Actualidad internacional

No obstante, la Oficina de Presupuestos del Congreso también reportó que de ello podrían recuperarse unos US$ 8 mil millones con la reapertura del sector público.

El cierre parcial del sector público más largo en la historia de Estados Unidos terminó formalmente hoy, luego de que el viernes el presidente Donald Trump anunciara una tregua con la oposición demócrata para negociar el financiamiento de seguridad fronteriza.

Pero el llamado shutdown, que tuvo una duración de 35 días, dejará una pérdida irrecuperable de al menos US$ 3 mil millones, según reportó hoy la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, su sigla en inglés).

La entidad calculó que las pérdidas reales generadas por el cierre federal llegaron a US$ 11 mil millones, y que el Producto Interno Bruto real será 0,2% menor en el primer trimestre por ello.

El cierre, iniciado en diciembre, cuando Trump se negó a promulgar una ley de gastos que no incluía US$ 5.700 millones para financiar el muro que pretende instalar en la frontera con México, tuvo a unos 800 mil trabajadores fiscales suspendidos por cinco semanas, además de otros miles trabajando sin sueldo.

"Los efectos negativos se hubieran vuelto crecientemente importantes si el cierre parcial se hubiera extendido más allá de cinco semanas", advirtió la CBO.

No obstante, la entidad prevé que al menos US$ 8 mil millones puedan recuperarse dentro de los próximos meses, si la situación no se repite.

Trump, quien mantiene su exigencia de un muro o barrera física en la frontera sur del país, ya advirtió esta mañana que estaría dispuesto a forzar un nuevo shutdown si el Congreso no financia la obra.