Cuba inicia hoy era post Castro bajo la mirada cercana de la “generación de la Revolución”

Los 605 parlamentarios que asumieron en la sesión, votaron para definir quiénes serán los encargados de liderar la isla por los próximos cinco años.

Miguel Díaz-Canel se convirtió ayer formalmente en el candidato único para suceder al presidente cubano Raúl Castro, tras ser propuesto por los 605 parlamentarios que asumieron su cargo en la primera jornada de la Asamblea Nacional Popular de Cuba, que se extenderá por dos días.

La votación para definir quiénes serán los líderes de la isla por los próximos cinco años se dio en horas de la tarde, en el marco de una sesión que ha sido considerada como histórica, ya que por primera vez desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, quedaría al frente del país una persona que no pertenece a la generación que derrocó a la dictadura de Fulgencia Batista.

Los resultados oficiales, en tanto, se divulgarán hoy y con ello se dará inicio a la era post Castro. “En la jornada del día 19 se conocerán los miembros electos para el Consejo de Estado, quienes tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional”, indicó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Los nuevos líderes de La Habana, que son más jóvenes a los que usualmente han comandado la nación, asumirán el gobierno en medio de mucha presión para lograr una mayor prosperidad y revitalizar la economía, pero siempre bajo la mirada cercana de la “generación de la Revolución”. Y es que al menos el jefe de Estado saliente seguirá al frente del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, con lo que se espera que siga dando lineamientos al nuevo Ejecutivo.

De hecho, el casi seguro futuro jefe de Estado se ha mostrado más en sintonía con los tiempos actuales, y con una mentalidad más abierta a las reformas, pero no alimenta demasiadas esperanzas de generar un cambio político profundo en la isla.

Más joven, más diversa

La asamblea que asumió ayer, y que había sido elegida el 11 de marzo, es una de las más jóvenes de la historia y posee un récord en lo que a participación de mujeres se refiere.

La edad promedio del parlamento es de 49 años, lo que indica que la mayoría de sus miembros nacieron después de la revolución. Pero además, es el segundo en el mundo –después del de Ruanda- con mayor cantidad de mujeres entre sus integrantes.

Precisamente, ellos seleccionaron ayer –además del reemplazo de Raúl Castro- a otra treintena de miembros del consejo estatal y anunciaron la candidatura de Salvador Valdés Mesa, de 72 años, para ocupar el cargo de primer vicepresidente.

Rostros conocidos

A pesar de la expectativa que genera la llegada a la presidencia de Díaz-Canel -quien cumple 58 años mañana-, la sensación de que se mantendrá la continuidad de los 60 años de revolución se hace cada vez más latente con la permanencia de algunos rostros dentro de la nueva administración.

Por ejemplo, se espera que el actual canciller, Bruno Rodríguez, obtenga un rol de alto rango, después de ayudar a avivar las relaciones con Estados Unidos en 2014 y renovar el desafío de su país tras el cambio de políticas de Washington con la llegada de Donald Trump.

Lo mismo pasaría con Mercedes López Acea, la jefa del Partido Comunista en La Habana, quien podría asumir mayores responsabilidades.

El mayor desafío del nuevo gobierno será, sin duda, mantener los ideales del partido en medio de reformas económicas necesarias especialmente tras la caída de la ayuda de su aliada Venezuela, que atraviesa una crisis sin precedentes, y el distanciamiento de EEUU.

Sebastián arcos, subdirector instituto cubano en U. Internacional de Florida:

"Esto es una jugada publicitaria para enviar hacia afuera una señal de cambio que no es real"

- ¿Traerá algún cambio la salida de los Castro de la presidencia en Cuba?

- No es un cambio. Esto es continuismo. Aquí no hay nada nuevo, sólo una cara nueva en la presidencia, que es el rostro público del gobierno cubano. Raúl Castro no está dejando el poder: mantiene los dos puestos más importantes del poder en Cuba, que son la dirigencia del partido y de las Fuerzas Armadas.

- ¿Tiene alguna relevancia histórica que no haya un Castro en la presidencia?

- Ninguna. No estamos hablando de una Cuba sin Castro ni un relevo generacional. Simplemente es una jugada publicitaria hacia afuera, para dar una señal de cambio que no es real.

- ¿Por qué decide Cuba enviar esta señal ahora?

-Lo que estamos viendo es un acomodo a la situación política internacional, sin la Unión Soviética y sin Venezuela, que está colapsando. El gobierno cubano se está quedando sin fuentes de sustento, porque siempre dependió de un patrón extranjero. Y ni Rusia ni China están interesadas en convertirse en los nuevos patrones de Cuba.

- ¿Podrá implementar reformas el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel?

- Él depende políticamente de Raúl Castro. No tiene poder para hacer nada contra esa opinión: hará lo que él le permita, o le ordene.

- ¿Impulsará las reformas de su antecesor?

- En 2008 sospechábamos que Castro seguiría el camino de China, pero claramente no lo hizo. Impulsó reformas mínimas: permitir la compraventa privada de automóviles y viviendas, arrendar tierras a campesinos privados y aumentar el número de licencias para pequeños negocios privados. Todo eso se ha paralizado en los últimos tres años.