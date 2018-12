Cubanos pueden acceder por primera vez al servicio de internet móvil 3G

Actualidad internacional

El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, ofertará cuatro paquetes de datos.

Los cubanos podrán acceder por primera vez al servicio 3G para móviles desde este jueves, anunció el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, que ofertará cuatro paquetes de datos.

Directivos de Etecsa informaron en un programa de la televisión estatal que los usuarios de esa empresa tienen que contar con un terminal o un equipo de telefonía celular que soporte la tecnología 3G para poder contratar este nuevo servicio largamente esperado por los cubanos.

Según explicó la vicepresidenta de Etecsa, Tania Velázquez, la empresa telefónica enviará un aviso personalizado a sus clientes con la oferta de los cuatro paquetes disponibles para acceder al servicio.

La funcionaria detalló la tarifa del nuevo servicio de datos móviles que para el paquete con velocidad de 600 megabits (MB) de descarga tendrá un costo mensual de 7 pesos convertibles (CUC, equivalentes a US$ 7).

En el caso del acceso a la conexión libre a internet con 1 gigabit (GB) el precio será 10 cuc (US$ 10), si es de 2,5 GB sube a 20 CUC (US$ 20) y quien opte por adquirir el paquete mayor, de 4 GB, deberá abonar 30 CUC (US$ 30).

Velázquez indicó que cada uno de los paquetes va a incluir un bono adicional de 300 MB para uso de contenidos nacionales y aclaró que se mantiene vigente la bolsa de correo Nauta para 50 MB a un precio de 1 CUC (US$ 1) por cada hora de conexión.

El proceso de habilitación del servicio será gradual desde el próximo jueves 6 y comenzará por los números de la telefonía móvil que empiecen por los dígitos 52 y 53, el día 7 se sumarán los que inician por 56 y 57 y el sábado 8 avanzará con los parten de la numeración 58, según precisó la directiva.

La operadora estatal cubana realizó dos pruebas gratuitas del servicio de datos móviles en agosto y septiembre pasados para evaluar su capacidad y viabilidad antes de poner en marcha definitiva el servicio de esta tecnología de las comunicaciones.

Pero en aquellos ensayos ocurrieron dificultades en la conexión y alta congestión en la voz y los datos por inestabilidad en elementos de la red, según reconoció Etecsa.

La presidenta de la empresa, Mayra Arevich, dijo que Etecsa ha tenido que prepararse en el área inversionista para crear la infraestructura necesaria y recordó que a partir de 2013 comenzó la ampliación de los servicios de internet a través de las salas de navegación.

Al ofrecer una actualización de datos, Arevich refirió que actualmente Cuba dispone de 670 salas de navegación, más de 2 millones de cubanos tienen cuentas wifi, existen 830 espacios de conexión wifi, 34.000 entidades estatales cuentan con servicio de internet y más de 60.000 usuarios lo tienen en sus casas a través del programa Nauta Hogar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, señaló este martes que entre los principales retos del sector de la informática y las telecomunicaciones en Cuba de cara al futuro está la prioridad a red de telefonía móvil e introducir la tecnología 4G con el fin de reducir la congestión, permitir mayor acceso y bajar la tarifa del servicio.