Daniel Zhang: un veterano de las finanzas liderará Alibaba tras el fin de la era de Jack Ma

El cambio de liderazgo encuentra a la gigante del e-commerce en medio de un ciclo de alta inversión y rápido crecimiento de sus ingresos, a medida que lucha por expandirse a Occidente.

Aunque el fundador de Alibaba, Jack Ma, ha dicho más de una vez que las grandes mentes de las finanzas no sirven para el liderazgo de las empresas -criticando la visión cortoplacista de los contadores-, ayer anunció que había elegido precisamente a una de esas mentes para administrar su legado.

Dentro de un año, Ma, el hombre más rico de China, entregará su lugar como presidente ejecutivo de Alibaba, la compañía de más valor en toda Asia, a un veterano de la empresa: Daniel Zheng, quien desde hace tres años ejerce como CEO.

“Comenzar con el proceso de entregarle la antorcha a Daniel y su equipo es la decisión correcta en el momento correcto”, dijo el reconocido empresario en un comunicado ayer. “Sé que están listos porque he trabajado con ellos. (Zhang) ha demostrado un talento superior, habilidad para los negocios y un liderazgo decidido”, aseguró.

Alibaba prometió una transición ordenada, que, además, llega en un momento cómodo. El año pasado la compañía entregó más de 55 mil millones de paquetes en todo el mundo, a medida que busca asegurar su expansión fuera de China, desde el sudeste asiático hasta Rusia.

En el segundo trimestre, las utilidades se ubicarán por debajo de las expectativas de analistas, en US$ 2.900 millones. Pero la noticia no desanimó a los inversionistas, que parecen confiar en la diversificación de los negocios. Entre abril y mayo, los ingresos saltaron 61% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, pero fueron contrarrestados por el alto gasto y la costosa batalla que tiene contra su principal rival en Asia: Tencent.

En manos de un veterano

Cuando Jack Ma trajo a Zhang a Alibaba para dirigir las finanzas de la plataforma Taobao en 2007, tuvo que pedir perdón a un amigo. Sacó al que sería su sucesor desde la gerencia de la potente empresa de entretenimiento Shanda Interactive, fundada por Chen Tinqiao, a quien conocía desde hace años y respetaba como una de las eminencias del emprendimiento en Asia. De hecho, tras sellar el acuerdo con Zhang, invitió a Chen a cenar a su casa y se disculpó personalmente.

En declaraciones recogidas por Bloomberg, el propio Chen recordó el episodio ayer y señaló que “en ese momento, Alibaba era una empresa más pequeña y privada, así que Zhang fue visionario”.

A diferencia de su jefe, Zhang, de 46 años, es conocido por su mente financiera más que por su visión tecnológica. Contador de profesión, estudió finanzas en la Universidad de Shangai y su estilo es menos carismático y más bien pragmático.

En las cifras, su historial incluye un salto de 87% en el valor de las acciones de Alibaba, cuya apreciación en bolsa supera los US$ 420 mil millones. También se le reconoce por el éxito del llamado “Día de los Solteros”, que se convirtió en el mayor evento de compras online de China, se expandió a 200 países y genera ventas de más de US$ 25 mil millones cada año.

Los desafíos que enfrenta no son pocos. Alibaba quiere extender sus tentáculos hacia un Occidente donde reina Amazon, y Zhang será la primera persona en tener los cargos de presidente y CEO desde que lo hiciera Ma. La semana pasada, en un editorial para CNBC, dejó entrever que será agresivo: “Si vas a ganar una carrera, es mejor comprar un caballo que sólo apostar por él”, dijo.

Ma después de Alibaba

Aunque entregará su cargo en septiembre de 2019, cuando esté cumpliendo 55 años, Jack Ma se mantendrá en el directorio de la compañía que fundó y lideró por dos décadas al menos unos meses más, hasta el año siguiente.

Más allá de eso, el exprofesor de inglés señaló que dedicará su retiro planificado a perseguir “nuevos sueños”, enfocándose en la filantropía y educación.

Con un patrimonio personal calculado en más de US$ 36 mil millones, esos sueños podrían no tener límites. El domingo, en declaraciones a Bloomerg TV, lo resumió así: “Nunca seré tan rico como Bill Gates, pero si hay algo que puedo hacer mejor que él es retirarme tempranamente”.

Datos del futuro mandamás de la mayor empresa de Asia

Mente financiera

Daniel Zhang estudió finanzas en la Universidad de Shangai y es contador de profesión. Llegó a Alibaba como director financiero de la plataforma de ventas Taobao. Trabajó en PwC y, luego, en la empresa de entreteniminento Shanda. Se unió a Alibaba en 2007.



Estilo pragmático

A diferencia de Jack Ma, Zhang no muestra afición por los escenarios ni exhibe carisma. Es conocido por tener un perfil menos notorio que su antecesor.



Lideró la expansión

En sus tres años como CEO de Alibaba las acciones de la firma crecieron 87%. Popularizó el "Día de los Solteros", el mayor evento de compras online de Asia, y ha sellado acuerdos por US$ 8 mil millones.

La historia de una gigante

1999

Jack Ma funda Alibaba con otras 17 personas y una inversión inicial de US$ 60 mil.

2000

La empresa recibe más de US$ 20 millones de un grupo de inversionistas liderado por SoftBank.

2004

Alibaba crea Alipay, un sistema de pagos online que luego se convierte en el mayor de China.

2005

La compañía adquiere las operaciones de Yahoo China.

2013

Ma cede el rol de CEO y se mantiene sólo como presidente ejecutivo.

2014

Alibaba se abre a la bolsa de EEUU y se anota la mayor OPI de la historia: US$ 25 mil millones.

2015

Daniel Zhang es nombrado CEO para suceder a Jonathan Lu.

2018

Zhang es anunciado como futuro presidente, para suceder a Ma.