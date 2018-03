Déficit fiscal de EEUU sube a máximos de seis años

Actualidad internacional

Estados Unidos anotó en febrero su mayor déficit fiscal desde octubre de 2012, con US$ 215 mil millones, según datos del Departamento del Tesoro. Los ingresos del gobierno cayeron a US$ 156 mil millones, 9% menos que en el mismo mes del año anterior, mientras el gasto creció 2% en ese mismo período, a US$ 371 mil millones. El dato podría aumentar las preocupaciones de que los recortes tributarios impulsados por Donald Trump aumenten la deuda del Fisco.