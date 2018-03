Déficit presupuestario de EEUU sube a su mayor nivel en seis años

Actualidad internacional

Los ingresos cayeron 9%, mientras el gasto aumentó 2% en febrero, según datos del Departamento del Tesoro.

Estados Unidos anotó en febrero su mayor déficit fiscal desde octubre de 2012, con un fuerte descenso en los ingresos, según datos del Departamento del Tesoro.

La brecha llegó a US$ 215 mil millones, con los ingresos del gobierno cayendo a US$ 156 mil millones, 9% menos que en el mismo mes del año anterior. En tanto, el gasto creció 2% en ese mismo período, a US$ 371 mil millones.

El dato podría aumentar las preocupaciones de economistas de que los recortes tributarios impulsados por el presidente Donald Trump aumenten la deuda gubernamental en la mayor economía mundial.

La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, su sigla en inglés) calculó que los cambios a la ley tributaria reducirían en US$ 1 billón (millón de millones) los ingresos de la Casa Blanca en los próximos diez años.

Al mismo tiempo, un acuerdo presupuestario del Congreso por US$ 300 mil millones podría aumentar aún más los gastos del Fisco estadounidense.

Ante ello, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha asegurado que la rebaja tributaria se pagará con los mayores índices de crecimiento económico.