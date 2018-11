Despido de Carlos Ghosn de Nissan abre la disputa sobre rol en Renault y futuro de la alianza

Actualidad internacional

Señalamientos en contra del “emperador” apuntan a sus extravagantes posesiones: lujosas mansiones en seis ciudades, aviones privados y dinero en fondos de inversión.

Un reinado de casi dos décadas llegó ayer a su fin. El directorio de Nissan decidió finalmente, de forma unánime, separar de su cargo al presidente Carlos Ghosn, luego de que éste fuera arrestado el lunes por violar la legislación financiera al ocultar dinero al fisco y por uso indebido de fondos corporativos.

La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria, de más de cuatro horas, convocada en la sede de la automotriz en la ciudad japonesa de Yokohama y deberá ser ratificada por los accionistas.

De esta manera, la firma se queda sin el hombre que la transformó en uno de los grupos automotores más grandes del mundo a través de una alianza con la francesa Renault y, posteriormente, con la incorporación de Mitsubishi.

Junto al magnate fue removido otro de los directores, Greg Kelly, acusado de ser "el coautor intelectual" de los actos indebidos cometidos por ambos. Los ejecutivos permanecerán recluidos, al menos hasta el 30 de noviembre, en un reconocido y estricto centro de detención en Tokio.

Choque de fuerzas

En medio del escándalo, crecen las especulaciones sobre el futuro de la asociación tripartita que lideraba el magnate.

Aunque Nissan aseguró ayer que al menos "la alianza de larga data con Renault no ha cambiado", inversionistas se han mostrado preocupados por las consecuencias a largo plazo de la ausencia de Ghosn, ante la posibilidad de que surja un enfrentamiento con la francesa.

Y es que Renault, hasta el momento, no ha decidido relevarlo de su cargo y lo mantiene como presidente y CEO.

"Esto podría convertirse en un enfrentamiento entre ambos (Nissan y Renault). Hay que reconocer que hay margen para consecuencias no deseadas de este drama", dijo a Bloomberg el analista de CLSA, Christopher Richter.

Sería un choque de fuerzas, considerando que el fabricante japonés es más grande y tiene ingresos anuales 60% más altos que Renault, pero la firma gala posee 43% de las acciones de Nissan y los derechos de voto.

Ghosn estaba planificando, antes de su arresto, una fusión entre las compañías que habría sido objetada por el directorio de Nissan, porque los dejaría como un miembro más débil del grupo.

Ahora, con la opción en suspenso y la empresa bajo el liderazgo del hasta ahora director ejecutivo, Hiroto Saikawa, fuentes cercanas a Nissan aseguran que la situación serviría para reequilibrar la alianza a su favor. La salida de Ghosn es vista como una oportunidad para "comenzar de cero".

En tanto, Mitsubishi -el tercer aliado que se unió al grupo en 2017- anunció que decidirá la próxima semana el futuro del empresario.

Caída de un emperador

De llevar una vida al mejor estilo de una celebridad, idolatrado y reconocido como uno de los líderes corporativos más reconocidos del mundo, Ghosn podría pasar al menos diez años tras las rejas y podría pagar una multa de unos 77.600 euros (US$ 88.510), según adelantó el fiscal que lleva el caso.

Informar falsamente sobre los ingresos "es una de las categorías más graves de delitos" en Japón, dijo el fiscal general adjunto de la Oficina de Fiscales Públicos del distrito de Tokio. "Es un crimen más pesado que el abuso de información privilegiada", apuntó.

Según las pesquisas de Nissan, producto de una filtración interna, el llamado "emperador de las automotrices" está acusado de ejecutar un fraude fiscal por US$ 44 millones.

Los señalamientos apuntan a sus extravagantes posesiones que van desde dinero canalizado en fondos de inversión, el arriendo del Palacio de Versalles para su segundo matrimonio y costosas vacaciones familiares, hasta lujosas residencias repartidas en al menos seis ciudades del mundo: Tokio, Nueva York, Beirut, Río de Janeiro, París y Ámsterdam.

Además sería dueño de aviones privados que lo llevaban constantemente a supervisar las sedes de las empresas que dirigía y habría contratado a su hermana para asesorías dentro de Nissan, aunque su cargo, en realidad, no era de relevancia. Pero lo destacable es que igual su sueldo habría sido de alrededor de US$ 100 mil al año.

La nueva vida del "asesino de costos" de las automotrices

La vida del magnate franco-brasileño cambió por completo. De pasar sus días entre mansiones y aviones privados -donde de hecho fue detenido-, Carlos Ghosn podría estar hasta 20 días con contacto limitado y rutinas específicas, casi militares, de ejercicio y alimentación. Desde el lunes está solo en una celda del centro de detención de Kosuge, a 40 kilómetros de Tokio, un lugar que no destaca especialmente por el buen trato a los internos. Comparte instalaciones con los presos condenados a muerte del culto japonés que perpetraron el ataque de sarín en el metro de Tokio en 1995 y su jornada diaria incluye ocho horas para dormir, 30 minutos de ejercicios prescritos y horarios de comida estrictamente regulados. Sólo puede ver a su familia quince minutos al día durante los días de semana, con vigilancia policial y sólo puede hablar en japonés. No hay llamadas ni e-mails y su abogado no podrá acompañarlo a las audiencias.