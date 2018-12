Disney y África se enfrentan por el "Hakuna Matata"

Actualidad internacional

Debe ser una de las frases más icónicas del mundo del cine y ahora es el objeto de lucha entre Disney y la comunidad de África. El "Hakuna Matata", la famosa frase de la canción de Timón y Pumba en el Rey León vuelve al ruedo con la empresa de entretención sacando una nueva versión de la historia de el león Simba y su familia.

24 años después un activista de Zimbabwe, Shelton Mpala, ya ha juntado más de 120 mil firmas pidiéndole a Disney que renuncie a la propiedad del eslogan.

"No se puede permitir que Disney registre algo que no inventó", dijo en la página web en la cual se juntan las firmas, añadiendo que "la decisión de registrar la marca 'Hakuna Matata' se basa exclusivamente en la codicia y es un insulto no solo para el espíritu de la gente swahili sino también para África en general".

La frase se usa comúnmente en varios países africanos, incluidos Tanzania, Kenia y Uganda.