Donald Trump defiende aranceles a China pero asegura que "no estamos en una guerra comercial"

Actualidad internacional

El presidente insistió en el déficit comercial de EEUU con el gigante asiático y acusó "robo de propiedad intelectual".

Mientras los mercados reaccionan a la guerra de aranceles desatada entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump insistió en Twitter en sus razones para imponer cobros por hasta US$ 50 mil millones a las importaciones provenientes del gigante asiático.

"No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas idiotas o incompetentes que representaban a EEUU", escribió esta mañana.

"Ahora tenemos un déficit comercial de US$ 500 mil millones al año y un robo de propiedad intelectual por otros US$ 300 mil millones. No podemos dejar que esto siga", sentenció.

El mandatario detalló ayer la imposición de aranceles de hasta 25% a productos chinos, particularmente del sector tecnológico.

En respuesta, China anunció esta mañana su propio paquete de medidas, enfocadas en las importaciones agrícolas, de automóviles y aviones desde EEUU.

Las bolsas mundiales reaccionaron con fuertes caídas. Hasta esta mañana, los futuros en la Bolsa de Nueva York retrocedían 2%.