Donald Trump desafía a Oprah Winfrey a enfrentarlo en las elecciones presidenciales

El mandatario estadounidense, Donald Trump, nuevamente utilizó las redes sociales para manifestar su opinión. Esta vez, desafió a la estrella televisiva, Oprah Winfrey, a enfrentarlo en las próximas elecciones presidenciales.

"Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien en un momento conocí muy bien, en una entrevista a un panel de personas en ´60 minutos´. Las preguntas fueron tendenciosas y sesgadas, los hechos incorrectos. ¡Espero que Oprah se presente para que quede expuesta y sea derrotada al igual que todos los demás!", fueron las palabras de Trump en Twitter.

Cabe recordar que la misma Oprah Winfrey fue quien descartó presentarse a las elecciones de 2020, pese a las especulaciones que indicaban que sería una carta del Partido Demócrata.

En medio de esos rumores, Trump ya había arremetido en contra de la presentadora al indicar que ganaría la contienda "sin problemas".

"Sí, ganaré a Oprah. (Competir contra) Oprah sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado)", afirmó en esa oportunidad.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!