Donald Trump: "Yo tengo muchos problemas con la Unión Europea"

Actualidad internacional

Mandatario dijo que para EEUU es "muy duro" introducir productos al bloque, mientras que los envíos europeos ingresan al mercado americano "con muy pocos impuestos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la postura de la UE con respecto al comercio con EE.UU. irá en su "detrimento" en el futuro.

"Yo tengo muchos problemas con la Unión Europea. Soy el representante de Estados Unidos, es una situación muy injusta. No podemos introducir nuestro producto (en la UE), es muy, muy duro", ha señalalado en una entrevista con el canal británico ITV grabada el jueves en Davos (Suiza) y emitida hoy.

"Y, aun así, ellos nos envían su producto a nosotros. Sin impuestos, con muy pocos impuestos. Es muy injusto", ha insistido Trump, que asegura que si él estuviera en la posición de la primera ministra británica, Theresa May, negociaría con mayor "dureza" su salida de la Unión.

El presidente estadounidense "habría adoptado una actitud distinta" a la de May en las negociaciones con Bruselas y "habría dicho que la Unión Europea no es tan maravillosa como se supone que es".

Muy buena relación con May

Asegura que mantiene una "muy buena relación, a pesar de que mucha gente piensa que no", con la jefa de Gobierno británica, y sostiene que la mandataria conservadora está haciendo "un muy buen trabajo" al frente del Ejecutivo.

"Apoyo mucho de lo que hace y mucho de lo que dice. Y los apoyo mucho (al Reino Unido), militarmente. Lo que quiero decir es que acudiríamos en su defensa si ocurriera algo, lo que, espero, no pasará nunca. Soy un tremendo partidario del Reino Unido", afirma Trump.

Respecto a los polémicos mensajes por Twitter de la organización de extrema derecha Britain First que compartió en noviembre, lo que provocó tensiones con el Ejecutivo de May, el mandatario estadounidense está dispuesto a disculparse.

"Si me está diciendo que esta gente es horrible, racista, yo ciertamente me disculparía si quiere que lo haga" ha dicho Trump al periodista Piers Morgan. "Yo soy la persona menos racista que cualquiera va a conocer. Ciertamente, no estaba mostrando mi apoyo hacia nadie (con aquellos mensajes) y no sabía nada sobre ellos (Britain First)".

Invitado al Reino Unido

En imágenes de los momentos previos a comenzar la entrevista, que fueron emitidas esta noche por la cadena ITV, Trump asegura que May le ha invitado a visitar "dos veces" el Reino Unido este año.

Morgan asegura hoy en un artículo en The Mail on Sunday que Trump puede acudir a Londres para una visita de trabajo en julio y regresar al Reino Unido en octubre para una visita de Estado, un calendario que Downing Street, despacho oficial de May, no ha confirmado.

Un portavoz de la primera ministra señala que "se ha cursado una invitación, que ha sido aceptada, y los detalles se determinarán en el debido momento".

Trump asegura, además, que no ha recibido una invitación para asistir el próximo 19 de mayo a la boda del príncipe Enrique con su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, en el castillo de Windsor (centro de Inglaterra).

"Quiero que sean felices, quiero realmente que sean felices. Parecen una pareja maravillosa" les ha deseado el presidente al ser preguntado por el enlace real.