Economista jefe del FMI: “El entorno económico actual es desafiante para los emergentes, pero Chile tiene ventajas”

Maurice Obstfeld, quien participará en una conferencia mañana en La Moneda, expresa preocupación por la guerra comercial y el creciente nacionalismo en Europa. Pero también destaca la credibilidad fiscal y monetaria local.

A punto de poner fin a más de tres años como economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld ve crecientes señales de desaceleración global y riesgos políticos al alza.

Es parte de lo que el doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) presentará este jueves en La Moneda, en la conferencia "Chile en Marcha: un análisis del camino al desarrollo" que organizó el Ministerio de Hacienda y Presidencia y en la que también estarán presentes el ganador del Nobel, Robert Engle, y el académico de la U. de California, Berkeley, Barry Eichengreen, entre otros.

“Fuimos demasiado optimistas en la primavera (boreal) pasada, cuando previmos un 3,9% de crecimiento global para este año y el próximo”, reconoce Obstfeld en entrevista con DF. Aunque no comparte sus expectativas de corto plazo, que serán presentadas en enero en una nueva versión del Panorama Económico Mundial del FMI, admite que “ahora hay señales de desaceleración, especialmente en la región del Asia Pacífico y Europa”.

- ¿Cómo ha cambiado el escenario económico global desde que usted llegó al puesto?

- Hemos pasado de políticas monetarias muy acomodativas en las grandes economías a una normalización. Hay condiciones más duras para los mercados financieros. Y la visión más confrontacional de Estados Unidos sobre el comercio ha creado tensiones adicionales, reforzadas por su desafío al multilateralismo en general. Esto también tiene ventajas, como el llamado del G20 a reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- ¿Cuáles son los grandes riesgos para la economía global en 2019?

- Lo primero en la lista son las tensiones comerciales no resueltas, que llevarían a una escalada de aranceles. También, la posibilidad de estrés financiero sobre entes corporativos y soberanos altamente endeudados. Los riesgos del Brexit son preocupantes, como también el clima político en Europa, que favorece más nacionalismo, por ejemplo en Italia. Y al fondo siempre está un empeoramiento de la situación climática y el riesgo de un evento cibernético amplio, para lo cual seguimos sin preparación adecuada.

- ¿Qué efectos prevé del conflicto comercial entre EEUU y China? ¿Durará la tregua?

- En la Patagonia hay elefantes marinos, al igual que en mi California natal. Cuando dos machos grandes pelean, los jóvenes cercanos pueden ser aplastados. Tenemos esperanza de que estos dos elefantes puedan rebajar las tensiones, pero me preocupa que los objetivos de EEUU no están completamente claros y podrían ser incompatibles con las medidas simples y directas que ofrezca China, como menos aranceles a los autos o más compra de soya. El progreso en temas de propiedad intelectual y ciberespionaje ayudaría, pero incluso eso podría no ser suficiente para que la “tregua” se convierta en paz duradera.

Panorama regional

A las fuentes de incertidumbre en el exterior, Latinoamérica suma las propias. Un gobierno de izquierda asume en México y otro de extrema derecha se prepara para hacerlo en Brasil, mientras Argentina aún intenta dejar atrás la crisis cambiaria y enfrenta elecciones en 2019.

“Es una imagen mixta”, dice Obstfeld. “Hay incertidumbres en Brasil y México. Argentina está atravesando un ajuste difícil con apoyo del FMI y Venezuela está en su propia categoría. Por otro lado, Chile, Colombia y Perú han mostrado el valor de una administración macroeconómica creíble”.

- Los riesgos internos de la región, ¿son más políticos? ¿O sigue siendo más preocupante el escenario externo?

- Ambos están presentes. Y en muchos casos, la corrupción contribuye a la popularidad del populismo, al tiempo que afecta directamente al crecimiento. Controlarla es una estrategia importante para que los países fortalezcan su resiliencia económica y política, pero ese esfuerzo podría mejorar con cooperación internacional amplia para cerrar los flujos anónimos de dinero.

- ¿Estima que el gobierno de Mauricio Macri logre cumplir las condiciones del acuerdo con el FMI?

- Su gobierno heredó desequilibrios económicos severos y ahora, con apoyo del FMI, está tomando medidas fuertes y consistentes para buscar un camino de crecimiento estable y sostenible. Vemos que su programa va en camino. Pese a los costos de corto plazo, las perspectivas son positivas.

- ¿Cómo ve el momento económico de Chile?

- El entorno económico global actual presenta desafíos para todas las economías emergentes, pero el robusto récord fiscal de Chile, y especialmente la política monetaria, son una ventaja real. Las reformas planteadas por el gobierno podrían ayudar a acelerar el crecimiento de largo plazo. Más inversión en educación, apoyo a la investigación y desarrollo, y diversificación de las exportaciones también podrían generar dividendos futuros.

El FMI se alinea con las proyecciones del Banco Central de Chile para la economía, con una expansión de 4% del PIB este año y 3,4% el próximo. En el mediano plazo, el ritmo convergería hacia un 3%.

No obstante, alerta Obstfeld, “estas proyecciones no consideran los posibles efectos de la agenda de reformas actual, que son un riesgo al alza: podrían generar más inversión y crecimiento de lo que tenemos en nuestras proyecciones”.