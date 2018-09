EEUU acusa a Corea del Norte de ser responsable de ola global de ciberataques

"No permitiremos que Corea del Norte socave la ciberseguridad global para avanzar sus intereses y generar ingresos ilegales en violación de nuestras sanciones", dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado, EEUU considera a Park como parte del equipo que, auspiciado por el Gobierno de Corea del Norte, llevó a cabo "actividades significativas" para dañar la ciberseguridad a través de redes y sistemas informáticos contra objetivos fuera del país asiático.



Según el Tesoro, Park y el resto de los conspiradores no identificados llevaron a cabo "estas operaciones malignas desde Corea del Norte, China y otros lugares".



A la vez, el Departamento de Justicia acusó al programador norcoreano de formar parte del equipo de piratas informáticos conocido como "Lazarus Group", y de trabajar para Chosun Expo Joint Venture, una compañía pantalla del gobierno de Corea del Norte, también objeto de sanciones por parte de EEUU.



Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que el pirata informático pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibidas sus transacciones financieras con entidades o personas estadounidenses.



El ataque a Sony Pictures se produjo como resultado del enfado en Pionyang por el estreno de la película "The Interview", una comedia sobre un disparatado intento de asesinato al líder norcoreano Kim Jong-un.



Asimismo, se considera a Park parte de los responsables del ciberataque global WannaCry de 2017, que logró la captura de datos de millones de personas.