EEUU advierte que sanciones económicas contra Corea del Norte continuarán mientras haya armas nucleares

Trump calificó arsenal norcoreano como "muy significativo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy en Singapur que las sanciones económicas a Corea del Norte continuarán mientras el régimen no se deshaga de su arsenal nuclear de manera efectiva.

"Las sanciones se levantarán cuando estemos seguros de que las armas nucleares ya no son efectivas", dijo Trump durante una rueda de prensa posterior a su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, en la que Pyongyang se comprometió a su desnuclearización.

Trump calificó el arsenal norcoreano como "muy significativo", y reconoció que el desarme completo del régimen "llevará mucho tiempo", aunque añadió que presionará a Corea del Norte para que lo haga tan pronto como sea posible "mecánica y físicamente".

El acuerdo alcanzado hoy entre Washington y Pyongyang no establece ningún plazo temporal para la desnuclearización de la península de Corea ni menciona que tenga que ser "completa, verificable e irreversible", como había defendido la Casa Blanca antes del encuentro.

En este sentido, el presidente dijo que no había dado tiempo: "Estoy aquí para un día. El proceso va a empezar ahora".

Trump además rechazó la idea de que ha hecho demasiadas concesiones a Kim a cambio de un vago compromiso de desnuclearización.

"No he cedido en nada. Estoy aquí, no he dormido en 25 horas pero pensé que esto era importante", subrayó.

Además, en relación al compromiso de Pyongyang, Trump recordó que ya ha destruido uno de sus centros de pruebas nucleares, en referencia a la detonación de la base de Punggye-ri del pasado mayo.

Corea del Norte es uno de los países más sancionados del mundo debido a la cantidad de castigos unilaterales y multilaterales (resoluciones de la ONU) que tiene impuestos desde la década pasada a cuenta de sus repetidas pruebas nucleares y de misiles.

Durante el encuentro con los periodistas, el presidente dijo también que "en el momento apropiado" está dispuesto a visitar Pyongyang, y que también quiere recibir en la Casa Blanca al líder norcoreano, Kim Jong-un, quien "ha aceptado" su invitación.

"En el momento apropiado, lo haré", dijo Trump sobre una posible visita a Corea del Norte.

Tras la histórica cumbre en Singapur, Kim y Trump firmaron un acuerdo en el que los dos países se comprometen a cooperar para desarrollar nuevas relaciones y para "la promoción de e la paz, la prosperidad y la seguridad".

"El presidente Trump se compromete a ofrecer garantías de seguridad a la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte), y el presidente Kim Jong-un reafirmó su firme e inquebrantable compromiso para la desnuclearización de la península de Corea", señala el texto.

La cumbre de Singapur ha sido la primera entre mandatarios de ambos países tras casi 70 años de confrontación y 25 de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.