EEUU: cierre federal amenaza devolución de impuestos y se acerca al más largo de la historia

Actualidad internacional

La Casa Blanca asegura que operación se hará con normalidad, pero la oposición alerta que sería ilegal. Trump, por su parte, volvió a amenazar con un estado de emergencia.

Desde que entró en vigencia el cierre parcial del sector público en Estados Unidos, unos 70 mil empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS, su sigla en inglés) fueron suspendidos, junto a miles de funcionarios federales considerados no esenciales.

Pero ahora, cuando el llamado shutdown cumple 19 días y se convierte en el segundo más largo en la historia del país, muchos trabajadores del IRS podrían tener que retomar sus labores sin salario para que el Fisco pueda realizar la operación de declaración y devolución de impuestos desde el 28 de enero.

La situación incomoda al gobierno de Donald Trump quien el martes, en cadena nacional, reiteró su exigencia de US$ 5.700 millones para construir un muro en la ley de gastos que reabriría el sector fiscal. El mandatario se ha negado a firmar una ley que no los incluya.

Si los millones de contribuyentes que esperan su devolución de impuestos ven truncado el proceso por el shutdown, ello podría golpear la imagen del mandatario y de su Partido Republicano. Esta semana, el director interino de la Oficina de Administración y Presupuestos de la Casa Blanca, Russel Vought, dijo que “las devoluciones de impuesto se realizarán”. Pero los demócratas ya ven en el tema una potencial arma para presionar a Trump a ceder en su pretensión del muro.

Disputa legal

La decisión de la Casa Blanca de llevar a cabo la operación tributaria rompe con lo realizado por gobiernos anteriores que, ante un cierre federal, reciben las declaraciones de impuestos, pero no llevan a cabo las devoluciones hasta que se reabra el sector público.

Los demócratas ya cuestionan la legalidad de la medida. “El presidente ordenará (a los funcionarios del IRS) hacer algo que creemos ilegal, porque quiere actuar como dictador”, señaló la líder de la mayoría en la cámara baja, Steny Hoyer.

Su advertencia es compartida por la exdirectora de la Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS, Karen Hawkins, quien dijo a Bloomgerg que “parece que una mente legal de la administración reinterpretó la ley”. La Casa Blanca, añadió, arriesga demandas de funcionarios que trabajarían sin pago.

El shutdown más largo

Iniciando hoy su día número 19 en vigencia, el cierre federal ya es el segundo más prolongado en la historia de Estados Unidos. El más largo, de 21 días, ocurrió en 1995 bajo el gobierno de Bill Clinton.

Y la expectativa de que se supere esa marca en los próximos días es amplia. Las palabras de Trump el martes no cambiaron la disposición de los demócratas y ayer el mandatario reiteró sus amenazas de declarar un estado de emergencia nacional para construir el muro. “Tengo derecho absoluto de hacerlo si quiero. Mi límite es no poder llegar a acuerdo con gente que no es razonable”, sentenció.

Optimismo tras reunión con China por guerra comercial

Las negociaciones entre los equipos de China y Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial concluyeron ayer sin anuncios, pero con señales de optimismo de un acuerdo. La Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca informó que se había discutido la promesa de Beijing de comprar "una cantidad significativa" de productos agrícolas, combustibles y manufacturas de EEUU. También hablaron de la "necesidad" de que un eventual pacto sea "sujeto a continua verificación y ejecución efectiva".Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping han establecido el 2 de marzo como plazo límite para un acuerdo.