EEUU: déficit fiscal superará el billón a 2020

Actualidad internacional

EEUU se enfila a alcanzar un déficit de presupuesto anual de US$ 1 billón (millón de millones) en 2020, como consecuencia de los recortes de impuestos implementados por el gobierno de Donald Trump y por el aumento del gasto público, que presiona las finanzas del país.

Así lo reconoció la Oficina de Presupuesto del Congreso que dijo que espera que la brecha entre gastos e ingresos aumente a US$ 804 mil millones este año, unos US$ 242 mil millones más de lo que se proyectó el verano (boreal) pasado. La cifra crecerá por encima de US$ 1 billón en 2020 y continuará en alza en el curso de esa década. Las nuevas proyecciones demuestran que se superará la barrera dos años antes de lo previsto anteriormente.