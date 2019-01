EEUU presenta cargos criminales contra Huawei a horas de diálogo con China

Actualidad internacional

Administración de Donald Trump acusa a la firma de fraude, conspiración y robo de tecnología.

Los diálogos que inician hoy entre los gobiernos de Estados Unidos y China para poner fin a una guerra comercial de más de seis meses parecen más complicados, luego de que Washington decidiera presentar cargos criminales contra la gigante de telecomunicaciones Huawei.

El fiscal general interino de EEUU, Matthew Whitaker, informó ayer la presentación de acusaciones de fraude y conspiración contra la firma asiática por sus negocios en Irán, país al que EEUU volvió a imponer sanciones tras desechar el acuerdo nuclear sellado por el gobierno de Barack Obama. En un segundo caso, también acusa a la empresa de robar secretos de T-Mobile y ofrecer bonos a empleados que lograran acceder a tecnología de parte de firmas rivales.

El anuncio llegó apenas horas antes de que llegue a Washington el vicepremier chino Liu He, quien se reunirá hoy y mañana con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer. El foco de las negociaciones estará puesto en los cambios estructurales que Washington exige a Beijing, entre ellos el fin a los subsidios a las empresas estatales y a la transferencia de tecnología que EEUU considera “forzada”.

Pero las acusaciones contra Huawei podrían complicar los diálogos. EEUU pide la extradición de la jefa de Finanzas de la firma, Meng Wanzhou -hija del fundador Ren Zhengfei-, quien fue detenida en Canadá en diciembre.

De no haber un pacto comercial que satisfaga a ambas partes hasta el 1 de marzo, el mandatario estadounidense ha asegurado que subirá los gravámenes sobre US$ 200 mil millones de productos chinos de 10% a 25%, al nivel de los que ya rigen sobre US$ 50 mil millones en importaciones chinas.

Beijing llega con una victoria fresca: la Organización Mundial del Comercio (OMC) acogió ayer su petición de someter los aranceles estadounidenses al sistema de resolución de controversias, algo que Washington había logrado bloquear anteriormente.

Debacle fronteriza

En tanto, Trump también está librando una batalla interna en el país, a medida que inicia diálogos con la oposición demócrata, que controla la cámara baja del Congreso. Ello luego de ceder a su pretensión de que el Legislativo financie el muro que él busca instalar en la frontera con México y tras promulgar una ley de gastos vigente hasta el 15 febrero.

Ayer, el jefe de la Casa Blanca aseguró que “personalmente, creo que hay menos de 50% de posibilidades” de un pacto.

También reafirmó que un nuevo cierre federal luego de esa fecha “ciertamente es una opción”.

Pero no está claro que su partido lo respalde. Al costo político, la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, su sigla en inglés) sumó ayer el económico, al reportar que el shutdown generó pérdidas de US$ 11 mil millones, de los cuales US$ 3 mil millones no se recuperarán. Por el Producto Interno Bruto real será 0,2% menor en el primer trimestre.

“Los efectos negativos se hubieran vuelto crecientemente importantes si el cierre parcial se hubiera extendido más allá de cinco semanas”, advirtió el organismo bipartidista.